El escolta Torian Graham, nuevo jugador del Tecnyconta Zaragoza

Etiquetas

El escolta estadounidense Torian Graham se ha convertido este sábado en nuevo jugador del Tecnyconta Zaragoza procedente de la Universidad de Arizona State, en la que es la segunda incorporación del conjunto maño tras la llegada de Lovro Mazalin.

Graham finalizó la temporada pasada con 18,6 puntos, 4,2 rebotes y 1,2 asistencias de media. Su gran campaña en los 'Sun Devils' no pasó desapercibida y, pese a no ser 'drafteado', estuvo entrenando con varios equipos NBA como Charlotte Hornets, New York Knick o Los Ángeles Lakers.

Salva Guardia, director técnico del Tecnyconta Zaragoza, ha definido al escolta como un "anotador puro con gran capacidad de tiro" y ha declarado que la intención es que también ayude en la posición de base.

"Torian es un escolta atlético capaz de ayudar en la posición de base. Anotador puro, tiene una gran capacidad de tiro; es capaz de lanzar desde cualquier posición, tras bote o saliendo de bloqueo. Es un complemento de lujo para nuestros bases y un fichaje trabajado al que seguíamos desde hace tiempo y que nos ha terminado de convencer en Las Vegas", puntualizó el valenciano.