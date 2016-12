Un mal Baskonia hunde al Barça

Etiquetas

Los barcelonistas suman su sexta derrota en siete partidos, quinta seguida fuera de casa

El Baskonia ha ganado este miércoles al FC Barcelona Lassa (65-62) en la decimotercera jornada de la Fase Regular de la Euroliga en un mal partido de ambos equipos pero en el que el Baskonia supo rehacerse a tiempo para remontar e infligir una dura derrota al Barça, que suma su tercera derrota consecutiva, la sexta en los últimos siete partidos, y se hunda en la clasificación.

La aportación de Rodrigue Beaubois, con 19 puntos, y de Shane Larkin, con 14, fue decisiva en un tramo final de partido que fue un combate mano a mano entre Larkin y Rice, que cayó del lado del baskonista. El Barça empezó mejor pero demostró no estar en buen momento porque dejó escapar vivo al Baskonia de un 0-9 inicial, y los de Vitoria correspondieron, pese a sus muchos fallos, con una remontada que les afianza en la zona de 'play-off'.

Pese a que Rice parecía tener la muñeca caliente, el último tiro se lo jugó un Víctor Claver que falló y se quedó a '0'. Además, pese a perder solo de tres puntos y quedar segundos el equipo blaugrana no fue capaz de hacer falta para intentar jugar una última baza. Bartzokas, desesperado y, la afición barcelonista, a buen seguro preocupada. El equipo sigue sin ganar fuera de casa, van cinco salidas fallidas, y se alejan más de la zona de acceso a los cuartos de final.

El equipo de Sito Alonso no se puso por encima en el marcador hasta el final del tercer cuarto, cuando el partido entró en una fase 'de tú a tú' y, pese a que el guión marcó un duelo a marcador bajo, el Barça no pudo controlarlo. Los triples tardaron en llegar para el Baskonia pero lo hicieron cuando tocaba y, el Barça, fue claramente de más a menos pese al muy buen partido de Ante Tomic, con 18 puntos.

Los de Georgios Bartzokas tuvieron hasta en dos ocasiones una renta de +10 puntos, y el fino acierto de Petteri Koponen en el tiro exterior permitió a los blaugranas irse a +11 ya en el tercer periodo. Pero fue en este cuarto cuando el Baskonia reaccionó. Los registros de los vitorianos en esta Euroliga hacían presagiar una reacción y, aunque fue tardía, llegó y lo hizo para quedarse y situar al Baskonia en la cuarta plaza con 9-4 y dejar al Barça Lassa duodécimo con 5-8.

En cuanto a Beaubois le entraron los triples y se conectaron Larkin y Hanga el partido cambió, hasta tal extremo que Baskonia logró su primera ventaja (43-42) a 1:50 para el final del tercer cuarto. Un partido nuevo en el que una cosa no cambió; los fallos incomprensibles en ambos lados. Parecía un partido de pista de colegio, con más errores que aciertos, más pérdidas no forzadas que recuperaciones. Aún así, Baskonia se hizo un hueco en ese choque loco y cogió una pequeña renta de 4 puntos, su máxima ya en el último periodo.

Previamente, el Barça Lassa no pudo o no supo trasladar al marcador el esperpéntico inicio de partido del Baskonia. Los vitorianos estuvieron muy erráticos, con un 4/14 en tiros de dos y un 0/6 en triples, sin criterio en ataque y sin ideas para cambiarlo pese a la entrada de Blazic o Luz para intentar dar un vuelco al partido. Ni Pablo Prigioni, que volvió a debutar por tercera vez con el Baskonia, pudo ser revulsivo, pues apenas estuvo 4 minutos en pista.

No fue un partido ofensivo. Los últimos tres minutos del primer cuarto y los dos primeros del segundo fueron un desierto, sin puntuar ni vascos ni catalanes. El parcial inicial de 0-9 para abrir el partido fue, no obstante, un colchón bastante bien administrado por el Barça Lassa, que no despegó ni cerró el choque pero jugó serio hasta el descanso (24-30). Al final, la reacción del Baskonia hundió a un Barça que perdonó y lo pagó caro.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BASKONIA, 65 - FC BARCELONA LASSA, 62.

--EQUIPOS.

BASKONIA: Larkin (14), Beaubois (19), Hanga (9), Tillie (2), Diop (3) --cinco inicial--; Prigioni (-), Voigtmann (7), Blazic (-), Shengelia (5), Budinger (2), Luz (4).

FC BARCELONA LASSA: Rice (15), Koponen (13), Claver (-), Doellman (7), Tomic (18) --cinco inicial--; Holmes (2), Dorsey (2), Navarro (2), Vezenkov (3), Eriksson (-), Renfroe (-).

--PARCIALES: 9-16, 15-14, 23-15 y 18-17.

--ÁRBITROS: Rocha (POR), Latisevs (LET) y Zamojski (POL). Sin eliminados.

--PABELLÓN: Fernando Buesa Arena, 14.236 espectadores.