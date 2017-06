Calderón: "Las ventanas FIBA serán una oportunidad para muchos jugadores de ir con la selección"

Etiquetas

El base español José Manuel Calderón cree que las nuevas ventanas FIBA, que comenzarán en noviembre de 2017 y destinadas a partidos internacionales, serán una "oportunidad" para muchos jugadores de jugar con la selección y que normalmente no pueden ir.

"Es pronto para decir si será bueno o malo. Para mucha gente será una oportunidad para jugar con la selección porque hay muchos jugadores que no pueden ir, pero vamos a ver como funciona y cuando pasen unos años o tengamos dos o tres veces estas ventanas veremos si han sido positivas o hay que volver al antiguo formato", indicó Calderón en una entrevista concedida a Europa Press en las oficinas de NBA Spain en un acto organizado por KIA Motor.

Este verano será el primero en el que el extremeño no acudirá a la selección española después de anunciar, tras colgarse el bronce en los Juegos Olímpicos de Río, que la dejaba. "Va a ser un poco raro cuando empiece más que otra cosa. Es una decisión que la tenía tomada desde hace mucho tiempo y sabía que tenía que llegar", matizó.

Calderón este verano será "un aficionado más" y aprovechará cuando estén entrenando en España para visitarles. "Creo que era el momento justo para hacerlo, de centrarme en la NBA e intentar jugar los máximos años posibles allí, porque me encuentro muy bien para ayudar a un equipo. Ahora mismo podría haber sido Golden State y haber estado todavía jugando", apuntó.

Retirarse de la selección es algo "muy personal" y depende "de temas familiares, como estás físicamente, tu equipo, como estás en tu juego, si estás para competir o no". "Yo me he ido y se han ido otros, y cuando parecía que era nuestra generación ahora están los hermanos Hernangómez, Álex Abrines... Es muy complicado decir que va a pasar. Además, después de este, hay un año que no hay nada. Yo espero que sigan jugando muchos años", comentó.

Finalmente, y de cara a una futura retirada, confesó que es "muy difícil salir" del mundo del baloncesto. "De una forma u otra vas a estar conectado. Que será lo que haga no lo tengo claro, cuando llegue el momento tomaremos la decisión que sea, pero es muy difícil dejarlo, cortar y decir ya no quiero más baloncesto nunca más después de tantos años, al final es nuestra vida", concluyó.