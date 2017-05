Maldonado: "No vamos a buscar otro Edwin Jackson, sería un error por nuestra parte"

Etiquetas

El entrenador del Movistar Estudiantes, Salva Maldonado, ha explicado que no piensan "buscar otro Edwin Jackson" para reforzar el equipo ya que eso "sería un error", pero tampoco ha querido extenderse en la planificación para la próxima temporada porque ahora mismo no saben "ni en qué competiciones y ni siquiera en qué pabellón" jugará el club estudiantil.

"No vamos a buscar otro Edwin Jackson, sería un error por nuestra parte. Fue uno de los aciertos del año y nos ha ayudado mucho. Solo tengo palabras de elogio para un jugador que ha hecho cosas que hacía mucho tiempo que no se veían. Pensábamos que iba a ser cosa de un día. A partir de la quinta o sexta jornada han ido todos contra él y el tío ha seguido demostrando que es un jugador muy competitivo y ha hecho un año espectacular. Es una suerte que haya estado con nosotros, creo que acabará en la NBA", vaticinó Maldonado ante la prensa.

En cuanto a la temporada recién concluida, el catalán diferenció dos mitades y una línea ascendente. "Tuvimos una primera parte dificultosa y una primera vuelta con problemas. Llegamos a ir 4-11 y tuvimos un momento de hipotéticos nervios, pero mantuvimos la calma, superamos el momento crítico y desde que empezó 2017 conseguimos un 9-8. Fuimos un equipo mucho más sólido, con cara y ojos a nivel de competición, logrando ser equipo con un estilo reconocible", resumió.

Tras finalizar el pasado domingo la Liga Endesa en el puesto undécimo, el Estudiantes ya ha abierto "un periodo de reflexión es muy importante" pensando en la próxima temporada, en la que tienen la idea de disputar la Champions League.

"Debemos analizar lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal, cómo esta el club, hacia dónde queremos ir... El 14 julio teníamos un jugador en la plantilla y no conocía el club. Ahora llevo 12 meses, conozco el club, empiezo a conocer la identidad, todo lo bueno, sus vicios... Pero ahora mismo no sabemos ni qué competiciones jugaremos, ni siquiera en qué pabellón" subrayó.

"UN AGUJERO" EN EL RELEVO CANTERANO

Maldonado, que tiene un año más de contrato, no quiso valorar un posible proyecto a largo plazo porque vive "bastante al día". "He llegado a una época de mi vida en la que no veo cosas a largo plazo, ni en lo personal ni en lo profesional. No puedo pensar a tres años vista, mi cabeza no da para tanto. Ya me costó firmar por dos años. No quiere decir que no se planifique, pero lo que pase en el futuro son cosas que me resultan lejanas", despejó.

Además, reconoció que "no era una situación fácil para los jugadores jóvenes" en su plantilla, pero se mostró "contento con su trabajo", especialmente con el "espectacular paso adelante de Edgar Vicedo". Consciente de que el 'Estu' es un club de cantera, el entrenador recordó que entronca con su filosofía, pero que no basta solo con eso.

"La filosofía de cantera está muy bien, pero a eso hay que ponerle nombres, jugadores. En esa franja de 18 a 22 años tenemos un agujero. A mí me gustaría jugar con jóvenes, mi trabajo históricamente así lo manifiesta, yo he jugado con jóvenes sí o sí, pero necesito jugadores para poder hacerlo. Existe esa laguna, no me la invento, y debemos solventarlo", avisó.