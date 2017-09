Pau Gasol: "Doncic será un jugador importante en la NBA, tiene todas las cualidades"

Etiquetas

El pívot de la selección española Pau Gasol reconoció la gran progresión que vive el jugador del Real Madrid Luka Doncic, a quien ve con un futuro "importante en la NBA", líder de una Eslovenia que tratará este jueves de echar en semifinales a la vigente campeona en el Eurobasket 2017.

"Es sorprendente lo de Doncic, tiene muchísimo talento. En Eslovenia está siendo un factor clave para el éxito de su selección. Será un jugador importante en la NBA, tiene todas las cualidades", afirmó en una entrevista a 'El Partidazo de Cope', dando por hecho el salto del jugador blanco a la mejor liga del mundo.

El jugador de San Antonio Spurs explicó la dificultad que entraña cada partido para España. "Estoy muy orgulloso de volver a jugar otra semifinal y con muchas ganas de avanzar en el campeonato para intentar conseguir el oro", explicó.

"Aquí todo el mundo nos quiere ganar, porque somos teóricamente los favoritos. No pienso en los tres europeos que hemos ganado. Solo pienso en que sería una pasada ganar otro oro", añadió un Pau Gasol líder histórico de anotación en el torneo. "Estoy contento por el récord de puntos, pero no me vuelve loco. Es consecuencia de mis compañeros y de los entrenadores que he tenido", afirmó.

Además, Pau fue preguntado por la consulta independentista convocada por la Generalitat, el referéndum del 1-O. "Estoy informado del asunto hasta cierto punto. Estoy centrado al 100% en el campeonato", dijo.