Sergio Rodríguez afirma que le "encantaría" jugar en el Iberostar Tenerife pero su futuro pasa por la NBA

Sergio Rodríguez ha asegurado que le "encantaría" jugar algún día en el Iberostar Tenerife, aunque ha insistido en que su intención en estos momentos es continuar en la NBA tras haber jugado esta temporada en los Sixers de Philadelphia.

En la presentación del campus que lleva su nombre, y que se celebrará en Santa Cruz de Tenerife, Sergio Rodríguez destacó que en la isla haya un equipo de la categoría del Iberostar, cuya progresión "ha sido el resultado de muchos años de trabajo".

Admitió que en el baloncesto nacional y europeo es una prioridad para muchos jugadores venir a jugar al Iberostar Tenerife, pero para él se trata de una posibilidad "más a largo plazo".

"Me encantaría y siempre lo he dicho, pero es una cosa que ahora mismo no me planteo porque me apetece estar en otra situación y porque quiero aprovechar el momento, y mi idea es poder estar en la NBA, pero por supuesto tener en mente el Canarias y jugar aquí en Tenerife siempre es bonito", aseguró.

El jugador destaca, además, la presencia de Chus Vidorreta al frente del equipo: "Es un gran entrenador y maneja muy bien los roles y da mucha confianza a sus jugadores, aparte de la gran calidad que hay en el equipo, lo que le ha permitido conseguir un título europeo y liderar durante muchas semanas la Liga Endesa".

UN FUTURO "INCIERTO"

El 'Chacho' Rodríguez admite, en cualquier caso, que su futuro ahora mismo es "un poco incierto" y no le queda otra que esperar hasta el próximo 1 de julio, cuando se convertirá en agente libre de la NBA: "Hasta entonces tengo cinco meses de vacaciones en los que tengo que recuperarme bien, disfrutar de mi familia y esperar a ver qué opciones hay".

Aclara que está "muy contento" con su trayectoria y cree que las decisiones que ha tomado desde que salió de Tenerife han sido adecuadas. "Después de haber estado en el Real Madrid, era un reto importante poder volver a la NBA y en la situación en la que he estado este año: más mayor, más maduro y viendo las cosas con más tranquilidad y paciencia".

Tras firmar por una sola temporada, Sergio Rodríguez también descarta volver al Real Madrid, pues su principal idea, insiste, es seguir en la NBA y poder jugar contra los mejores, así como vivir junto a su familia en otro país y en un ambiente diferente al que se vive en España.

SELECCIÓN ESPAÑOLA.

El 28 de julio, el seleccionador, Sergio Scariolo, anunciará los nombres de los jugadores que irán al Eurobasket de Turquía y Sergio Rodríguez espera estar entre ellos "por lo que representa, por el gran equipo que hay y por las posibilidades de conseguir medalla".

"Pienso que no puedo desaprovechar la oportunidad de poder jugar en la selección en las condiciones en las que está el equipo. Además, creo que ese mes y medio de estar con el equipo me ayudará a afrontar la temporada de una manera diferente", señala.

PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA.

Sergio Rodríguez llegó a la NBA en 2006 y, tras marcharse en 2010 para jugar en el Real Madrid, regresó hace un año tras fichar por los Sixers de Philadelphia. Entre una y otra etapa encuentra "muchas diferencias", ya que cuando llegó era de los más jóvenes y ahora es el más veterano de su equipo. También ve detalles tácticos y técnicos diferentes, nuevos contratos televisivos y lo que ahora genera la NBA en Internet y las redes sociales.

Tras finalizar su año de contrato, el jugador valora que la temporada ha sido muy positiva. "Hemos resuelto bien el año y se podría haber hecho más. Me he sentido bien, muy cómodo, sobre todo por la tranquilidad, la paciencia y por tener más experiencia, lo que me ha permitido poder hacer las cosas mejor y disfrutar mucho", concluye.