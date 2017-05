Sergio Rodríguez se apunta al Eurobasket: "Son cosas que no puedes desperdiciar"

Etiquetas

El base español Sergio Rodríguez ha mostrado su disponibilidad para competir el próximo verano en el Eurobasket, explicando que "ojalá pueda estar" en la selección de Sergio Scariolo porque "son cosas que no puedes desperdiciar" teniendo en cuenta las opciones de medalla habituales del equipo nacional.

"Me gustaría jugar con la selección. Siempre digo que poder jugar en la selección, representar a tu país e ir a un Europeo con el equipo que tenemos son cosas que no puedes desperdiciar. Ojalá pueda estar, todo vaya bien y podamos ganar otro Europeo", deseó Sergio Rodríguez ante la prensa, tras un acto donde renovó su compromiso promocional con Bridgestone.

Pese a que será agente libre el 1 de julio y que su futuro equipo en la NBA es una incógnita, el todavía jugador de Philadelphia Sixers subrayó que "hay tiempo suficiente" para resolver su situación y preparar luego el Eurobasket.

"El año pasado varios del equipo nos perdimos más de media concentración para negociar y firmar contratos. Yo debuté con la selección en 2005, llevo cinco veranos seguidos jugando y para mí es muy importante seguir en la selección", reiteró.

En cuanto a los principales rivales de España para revalidar el oro, apuntó que "hay un gran nivel global de todas las selecciones y casi todos los equipos son complicados".

"Croacia ya nos ganó en los Juegos y siempre hay equipo que te pueden ganar, hay que estar preparados. Nosotros tenemos la ventaja de que llevamos mucho tiempo jugando juntos y, aunque haya mucho talento en otras selecciones, nosotros hemos estado en muchas situaciones y tenemos mucha experiencia que intentaremos usar", analizó.

ALABANZAS A LLULL Y DONCIC

De esta forma, el 'Chacho' apunta a que será uno de los españoles NBA que volverá a vestir la camiseta nacional este verano. Preguntado por el resto de compatriotas enrolados en la mejor liga del mundo, destacó que "ha sido un año de éxito para todos por unas circunstancias u otras".

"Todos han estado bien y cómodos en sus sitios, han hecho un buen año. Esta temporada prácticamente un partido de cada tres jugabas contra un jugador español y eso siempre es bonito. A los novatos les he visto muy contentos, estoy muy orgulloso por ellos", se rindió.

Otro compañero del equipo nacional es Sergio Llull, de quien dijo que "su temporada está siendo extraordinaria, con mucha constancia y regularidad a lo largo del año". "Claro que me preguntan por él en la NBA, pero al final la decisión es de cada uno", recordó el canario sobre el futuro del balear.

Además, el base también elogió a otro futurible de la NBA y excompañero de equipo como Luka Doncic. "Todos sabíamos que tenía un grandísimo nivel y no solo de baloncesto. Es un chico muy maduro y no es fácil la vida que ha llevado siempre jugando contra gente mayor. Lo ha llevado bien. Baloncestísticamente hablando está muy avanzado, conoce muy bien el juego, tiene muchísimo talento. Este año porque no puede, pero el año que viene estará muy cotizado en el draft NBA", vaticinó.