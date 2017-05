Sergio Rodríguez: "Me encantaría estar en un equipo que pueda ganar el anillo"

Etiquetas

El base español Sergio Rodríguez, que se convertirá en agente libre de la NBA el próximo 1 de julio, ha explicado que no se quiere "obsesionar" con su futuro porque el mercado estará parado hasta ese día, pero no ha escondido que le "encantaría estar en un equipo que pueda ganar el anillo".

"Firmé un año de contrato en Filadelfia y terminó ahora en junio. Tampoco me quiero obsesionar mucho porque me quedan dos meses en los que no voy a tener conocimiento del mercado, a partir del 1 de julio es cuando se empieza a mover. Quiero estar tranquilo, entrenar y recuperarme bien físicamente. Mi idea es seguir en la NBA varios años, cuando vea las opciones de mercado valoraré", explicó Rodríguez ante la prensa, tras un acto donde renovó su compromiso promocional con Bridgestone.

Repasando el primer año de su segunda etapa en la mejor liga del mundo, el canario apuntó que "el balance ha sido muy positivo" y se mostró "muy contento de cómo ha ido el año" con Filadelfia Sixers.

"Ha sido una temporada en la que he podido hacer cosas diferentes a las que estaba acostumbrado. Era un reto llegar a un equipo que solo había ganado diez partidos la temporada anterior y las cosas han ido mucho mejor. He jugado una época de titular, luego una época saliendo del banquillo, y he disfrutado de poder estar compitiendo contra los mejores y de poder vivir otra vez la NBA desde dentro", subrayó.

Comparando esta etapa con su inicial en la NBA, recordó que "ya conocía todo" y que eso lo hizo "diferente". "Cuando llegué por primera vez a la NBA era el más joven del equipo y este año era el más veterano. La experiencia te da la tranquilidad que antes no tenías. He podido estar más cómodo para que saliesen las cosas. Esa ha sido la principal diferencia", detalló.

Asentado de nuevo en la NBA y a la espera de conocer qué ofertas tiene sobre la mesa, no escondió que le motivaría llegar a un equipo con mejores opciones que los Sixers, que finalizaron penúltimos del Este con un balance de 28-54.

"ME ENCANTARÍA LUCHAR POR EL ANILLO"

"Es muy complicado llegar a luchar por el anillo, pero el objetivo final siempre es ganar y claro que me encantaría estar en un equipo que pueda ganar el anillo. Quiero aprovechar bien esta época de descanso, estoy en un momento importante de mi carrera porque cumplo 31 años y tengo que darle un respiro al cuerpo para seguir con más ganas", reiteró.

En este sentido, recordó la lesión que le tuvo de baja durante esta temporada y explicó que cualquier percance físico "es más complicado" en la NBA, ya que "tres semanas de lesión te puede hacer perderte veinte partidos y parece mucho más de lo que es".

"He tenido suerte toda mi carrera con las lesiones y fue un momento importante durante el año porque llevaba mucha carga desde los Juegos, también me vino bien para acabar bien el año", analizó positivo.

Además, el 'Chacho' se atrevió a pronosticar quién ganará este año el anillo. "He visto muy fuerte a Cleveland y cuando sabes el camino, después de haber ganado el año pasado remontando, la confianza personal y la autoestima pesan en los momentos importantes. También están Boston, por supuesto Golden State, San Antonio, Utah lo está haciendo bien, incluso los Rockets. Pero si tuviera que apostar por un equipo, diría Cleveland", concluyó.