Willy Hernangómez: "A mi familia se le caen las lágrimas viendo jugar juntos a los dos hermanos"

El pívot de la selección española, Willy Hernangómez, ha reconocido que a su familia se le "caen las lágrimas" cuando le ven compartiendo vestuario en el equipo nacional con su hermano Juancho, quien, por su parte, ha asegurado que la medalla de bronce cosechada en el reciente Eurobasket se va a "valorar muchísimo más con el paso del tiempo".

"Ha sido un orgullo poder convivir con mi hermano. Tenemos una relación muy buena no solo como hermanos, también como amigos. Nos apoyamos, hemos compartido muchas experiencias juntos: la selección española, jugar uno contra otro en la NBA... Creo que nos ha ayudado a los dos. Hemos crecido mucho compitiendo juntos. A mi familia se les caen las lágrimas viéndonos juntos, mis padres están muy orgullosos", dijo el mayor de los Hernangómez durante la presentación en Madrid del videojuego 'NBA2K18', donde compartió escenario con su hermano.

El jugador de New York Knicks recalcó que "jugar con los Gasol y compartir vestuario en los últimos años de esta generación dorada es un sueño". "Convivir con Juanqui (Juan Carlos Navarro), picarme con los Gasol... Me han abierto la puerta de esa familia muy bien, me han enseñado mucho. Me he sentido como un niño con zapatos nuevos", agradeció.

Por su parte, Juancho tiró de humor para contar que compartir este Eurobasket con su hermano ha sido "doloroso" porque ha "tenido que tener mucha paciencia". "Hablando en serio, ha sido ilusionante poder compartir la selección con él, es un sueño que teníamos desde pequeñitos", explicó el menor de la saga, que quiso destacar el resultado logrado en Estambul.

"Esta medalla de bronce es súper valiosa, con el paso del tiempo la vamos a valorar muchísimo mas. Ha sido un campeonato duro, largo y muy difícil en el que ganamos un bronce muy especial sobre todo por Juanqui. Se lo dedicamos a él y también a Sergi (Llull), que tuvo la desgracia de lesionarse", recordó.