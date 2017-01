Los 32 puntos de Marc Gasol, insuficientes ante Houston

Etiquetas

Los 32 puntos del pívot español Marc Gasol, que sigue opositando para estar en el All Star, no bastaron para evitar la derrota de Memphis Grizzlies ante Houston Rockets (95-119), en una jornada NBA en la que ganaron Juancho Hernangómez y Nikola Mirotic y en la que cayó Willy Hernangómez, mientras que Sergio Rodríguez no disputó ni un minuto por decisión técnica.