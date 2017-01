Jordi Ribera: "Tenemos que crecer dentro de la propia competición"

Etiquetas

El seleccionador español de balonmano masculino, Jordi Ribera, cree que tienen que "crecer" dentro del Mundial de Francia, que arranca este jueves para los 'Hispanos' frente a Islandia, destacando además que las claves de su propuesta serán "defender muy bien, correr y atacar con orden".

"Lo importante es la competición, crecer dentro de ella y si podemos crecer ganando los partidos evidentemente mejor. Ha sido un torneo muy bueno con muy buen ambiente, con muy buena organización, con buenos equipos y a la postre también conseguimos ganar, así que podemos decir que todo fue bueno", admitió Ribera en una entrevista a Europa Press.

El equipo llega a la cita con "muchas ganas" de comenzar la competición y de saber "dónde" están. "Tenemos un grupo de jugadores nuevos, unos con menos experiencia y otros con más, pero es el ingrediente que tiene que haber en un grupo, que unos transmitan a otros sensaciones diferentes y eso en el campo nos puede ayudar", comentó.

La selección jugó el Torneo Internacional de España para preparar el Mundial y donde, ante Argentina, Polonia y Catar, pudieron "aplicar" todo aquello que habían entrenado y después de hacer una fase de entrenamientos en el mes de diciembre "muy buena". "Es bueno terminar en competición antes de poder llegar al inicio del Mundial. Ha sido un buen test dónde el equipo ha dado una señal importante", apuntó.

Además, el preparador del combinado nacional tiene claras las claves. "Defender muy bien, correr y atacar con orden, sabiendo en cada momento como tenemos que manejarnos ante la defensa que tenemos delante", indicó.

"Hemos intentado hacer una valoración sobre el trabajo defensivo en colaboración con el portero en contraataque para que nos dé alegría en el juego. En el ataque estamos intentando generar un poco de libertad en los jugadores pero siempre dentro de un esquema de juego, un patrón de juego que no es cerrado para que ellos puedan transmitir formulas dentro de ese patrón de juego", añadió al respecto.

El técnico catalán lleva pocos meses en el cargo, pero desde los primeros partidos y los primeros entrenamientos con los 'Hispanos' se ha sentido "muy a gusto". "Entrené muy bien y estoy contento. En estas últimas dos fases de entrenamientos también me he sentido muy a gusto con ellos, con una sensación de que ellos tienen confianza en mí y eso me genera una mayor responsabilidad, pero también para mí es un orgullo", recalcó.

La selección debutará este jueves frente a Islandia, que junto a Eslovenia, Túnez, Macedonia y Angola forman un grupo "exigente". "Si queremos aspirar a algo hay que sacarlo adelante. Nosotros tenemos un objetivo que es la clasificación, cuanto más arriba podamos estar sabemos tendremos un cruce mejor", aclaró.

Para Ribera, Francia, vigente campeona mundial y subcampeona olímpica en los pasados Juegos de Río, es la favorita aunque "siempre" hay alguna selección "tapada".

"Dinamarca viene de ser campeona olímpica y encima de ganar a Francia en esa final. Tenemos a Alemania, que ya hizo un cambio generacional con jugadores de un nivel alto que fueron capaces de ganar el Europeo. Croacia es aquella selección que es capaz de ganar a Polonia de 14 goles y pasar a una semifinal en casa del equipo polaco. Luego, hay alguna selección como Brasil que puede dar alguna sorpresa y evidentemente confiar en que España puede estar ahí", opinó.

Por otro lado, el técnico considera que el balonmano "ha crecido" en líneas generales aunque en España vivan aún con la "sensación" de la crisis. "A nivel global, si miramos fuera de España, el balonmano ha crecido mucho, no solamente en Europa si no en otros continentes dónde se entiende como un deporte que genera unos valores éticos y colectivos, los cuales hacen que en las escuelas se practique mucho y que sea un deporte en auge", apuntó.

Así, confía en que la Liga Asobal va a mejorar "poco a poco". "Lo importante es que los jugadores que estén aquí, los jóvenes que han entrado y los no tan jóvenes que están jugando la Liga Asobal, en sus clubes tengan los recursos suficientes para que los entrenadores puedan trabajar y tengan un ambiente alrededor para que puedan mejorar como jugadores y como colectivo", sentenció.