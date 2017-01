Mayweather reta a McGregor siempre que se asegure una bolsa de 100 millones

Etiquetas

"Nunca comparéis a McGregor conmigo, porque es una falta de respeto. Soy un elefante, y los elefantes no pelean con las hormigas. Los elefantes son tan grandes que ni siquiera ven a las hormigas", dijo Mayweather en una entrevista a 'TZM'. "¡Qué me lo diga a la cara! Mayweather quiere un combate de boxeo, no quiere una pelea de verdad", le respondió el 'rey' de la UFC. Floyd quiere llevarse gran aprte de la bolsa y Conor no acepta. Su respuesta en las redes sociales ha sido muy dura, recordándole que fue condenado por abusar de su novia.

Los dominadores del boxeo y de las Artes Marciales Mixtas podrían verse en las caras en un ring, no es la primera vez que se especula con ello, aunque Floyd Mayweather nunca había estado tan predispuesto como ahora. Porque se retiró en 2015 con un récord perfecto de 49-0 y ha asegurado en ESPN que solo regresaría a un ring si era para pelear contra Conor McGregor, no contra Pacquiao.

El ex campeón de peso welter ha afirmado que está "interesado" en pelear contra 'The Notorius' y que iniciaron contactos con sus representantes, aunque después las negociaciones se ralentizaron. Y es que no les habrá gustado que ofrezca una bolsa de 15 millones de dólares mientras que él se quedaría casi siete veces más: "Ellos saben que mi cifra garantizada es de 100 millones".

"Estamos dispuestos a ofrecerle 15 millones a McGregor, después ya hablaremos sobre la división del porcentaje procedente del pago de la televisión. Aunque, y por supuesto, nosotros somos el "Lado A". ¿Cómo puede hablar alguien de ganar 20 o 30 millones si nunca ha ganado ocho o nueve millones en una pelea?", se preguntó Mayweather de forma irónica.

"Soy un hombre de negocios, y esto, tiene sentido en los negocios. Solo creo en lo que hablamos Al Haymon (el asesor de negocios) todos los días, que es trabajar con más inteligencia", defiende Mayweather.

Lo cierto es que McGregor nunca se ha negado a protagonizar un combate ante Floyd, pero siempre ha hablado de otras cifras económicas. En noviembre le desafió bajo las normas de artes marciales mixtas y añadió que solo participaría en un combate boxeo por 100 millones de dólares. "Mucho respeto a Floyd, es un hombre de negocios sólido. En lo que respecta a las peleas reales, y lo que sería un verdadero combate, Mayweather no quiere nada de eso", dijo.