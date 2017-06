Samuel Carmona: "Soy un boxeador hecho y derecho, voy a sacar una medalla en Tokio para España"

Etiquetas

El boxeador español Samuel Carmona confía plenamente en sus posibilidades de conseguir una medalla para la delegación española en los próximos Juegos Olímpicos de Tokyo en 2020, dado que se cataloga a sí mismo como un púgil "con mucho desparpajo" y que estará en plenitud física para afrontar la cita olímpica, aunque a más corto plazo espera ganar el título europeo en la categoría de -48 kilos.

"Me veo con muchas posibilidades de conseguir medalla. En tan poco tiempo clasifiqué, conseguí muchas cosas. Ahora llevo un ciclo olímpico más y estaré mucho mejor, me encontraré en plena forma con 24 años. Soy un boxeador hecho y derecho, con mucho desparpajo en el 'ring', me he encontrado muy bien y creo que voy a sacar una medalla para España", admitió Carmona en declaraciones a Europa Press antes de partir hacia el Europeo de Ucrania que da comienzo este viernes.

En este sentido, apuntó que su preparación ha sido óptima para disputar esta cita continental y por ello espera salir "campeón" en su peso (-48), con el añadido de ser clasificatorio para la cita mundialista de Hamburgo, que tendrá lugar a finales de agosto.

"He tenido una preparación muy buena, no he tenido lesiones y estoy al cien por cien. Estamos ya en la puesta a punto para el Campeonato de Europa y me siento bien. Creo que es mi año y que voy a sacar una medalla y quedar campeón", resaltó.

Por otro lado, ante las diferentes tentativas que el púgil canario viene recibiendo para dar el salto al boxeo profesional, asegura que no piensa en las enormes cifras que le prometen, sino en "disfrutar del deporte", aunque admite que una vez compita en Tokio dará el paso a la práctica profesional.

"Me han estado haciendo ofertas muy buenas, gente de fuera ya me está ofreciendo 150.000 euros, es muy tentador. Pero ahora estoy muy a gusto y no pienso en el dinero, pienso en el deporte, en lo que me gusta y pasarlo bien. Después de Tokio, creo que sí pasaré a ser profesional, porque no quiero estar otro ciclo olímpico más. Pero bueno, poco a poco, no tengo prisa", confesó.

Finalmente, Carmona quiso compartir como es un día habitual para él y sus compañeros en el Centro de Alto Rendimiento del Consejo Superior de Deportes en Madrid, antes de representar al país en el Europeo de Ucrania.

"Nos levantamos temprano, sobre las 7 y media de la mañana. Yo, por lo menos, me tomo un té o algo para ir a entrenar justo a las 8 y después descansamos un rato, estudiamos y vamos al segundo entrenamiento sobre las 4 ó 5 de la tarde. Después tenemos el spa o en la habitación y también paseamos un poco para despejar la mente, pero básicamente ese es nuestro día a día", explicó.