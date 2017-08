Alberto Contador anuncia que deja el ciclismo tras la Vuelta a España

Etiquetas

Alberto Contador se baja de la bicicleta. El corredor de Pinto ha anunciado en Instagram que La Vuelta a España, que empieza el 19 de agosto, será su última carrera como profesional.

El corredor madrileño tiene en su palmarés siete grandes vueltas (dos Tours, dos Giros de Italia y tres Vueltas a España). A sus 35 años, aspiraba a triunfar de nuevo en la Grande Boucle, que ganó por última vez en 2009.

En un vídeo de apenas 30 segundos el Contador da las gracias a los aficionados y les emplaza a animarle en la carrera española. "Hago este vídeo para informaros de dos cosas. Una es que participaré en la próxima Vuelta a España, a partir del día 19 de agosto. Y la segunda es que será mi última carrera como ciclista profesional. Lo digo contento, no lo digo con pena. Es una decisión que he pensado muy bien. Y no creo que haya una despedida mejor que una carrera en casa y en mi país. Estoy seguro que van a ser tres semanas de ensueño, disfrutando de todo vuestro cariño y estoy deseoso de que llegue", concluye.

Gracias a tod@s! Thanks to all! Una publicación compartida de Alberto Contador (@acontadoroficial) el 7 de Ago de 2017 a la(s) 1:39 PDT

Una vuelta complicada y con muchos favoritos.

El británico Chris Froome, el francés Romain Bardet, el español Alberto Contador y los italianos Fabio Aru y Vincenzo Nibali figuran entre los preinscritos para la próxima edición de La Vuelta de 2017, que se disputa del 19 de agosto al 10 de septiembre, informan este viernes los organizadores en un comunicado.

La 72 edición de La Vuelta volverá a contar con una importante participación entre los 198 corredores de los 22 equipos inscritos que saldrán desde la localidad francesa de Nimes con el objetivo de enfundarse La Roja en Madrid.

Entre ellos, el último ganador del Tour de Francia, cuatro veces campeón en la ronda gala, Chris Froome; el subcampeón de la 'Grande Boucle', Romain Bardet; Alberto Contador, los hermanos Yates y el colombiano Esteban Chaves, del Orica-Scott; los italianos Fabio Aru y Vincenzo Nibali, que ya saben lo que es ganar La Vuelta y el último Rey de la Montaña en el Tour, Warren Barguil.

También estarán en la ronda española otros ciclistas destacados como Rafal Majka, Ilnur Zakarin, Andrew Talansky, George Bennett, Louis Meintjes y Julian Alaphilippe, anunció Unipublic, empresa organizadora de La Vuelta, al cierre del plazo de preinscripción.