Alejandro Valverde sufre un "golpazo tremendo" con la barrera de su urbanización

El ciclista español Alejandro Valverde (Movistar Team) ha sufrido "un golpazo tremendo" este miércoles con la barrera de su urbanización por la cual lamenta en principio un fuerte dolor muscular en el pecho y los brazos, una dolencia que pone en duda su presencia en la presentación de La Vuelta a España 2017 este jueves en Madrid.

"Me he dado un golpazo tremendo. La barrera de la urbanización se ha bajado antes de que pasara y me he dado de lleno en los brazos y el pecho. He intentado entrenar pero sólo he podido aguantar media hora por los dolores", explicaba en una nota publicada por el equipo español.

"Espero que con hielo y antiinflamatorios no vaya a más, pero supongo que mañana en frío será peor. Lo bueno es que parece todo muscular, pero la verdad es que ahora mismo casi no me puedo ni mover", añade.

Según el Movistar, el murciano queda "pendiente de evolución" para saber si podrá estar en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid en el acto de presentación de la ronda española.