Betalú y Ramona Gabriel intentarán repetir triunfo en la Gaes Titan Desert "más desértica" de la historia

Personajes populares como Alguersuari, Josef Ajram, Rafa Alkorta, Iñaki de Miguel o Pedro García Aguado estarán en la salida

Los corredores españoles Josep Betalú y Ramona Gabriel intentarán repetir el triunfo de la pasada edición en la XII Gaes Titan Desert by Garmin, la prueba en bici de montaña que se disputa del 30 de abril al 5 de mayo en Marruecos y que regresará a sus orígenes y será la "más desértica" de la historia.

En una edición cien por cien desértica por la provincia de Errachidia, los 460 'titanes' de 24 países inscritos en el 'Dakar en bici de montaña' tendrán que recorrer 612 kilómetros y superar 5.363 metros de desnivel en seis etapas.

En esta edición estarán presentes los tres últimos vencedores de la prueba, Josep Betalú, el colombiano Diego Tamayo (2015) y el checo Ondrej Fojtik (2014), pero también otros aspirantes como el vasco Julen Zubero, el portugués José Silva, el jienense José Luis Carrasco, el salmantino Moisés Dueñas y el uruguayo Sixto Nuñez.

Además, la Titan contará en el pelotón con otros personajes famosos como el ex piloto de Fórmula 1 Jaime Alguersuari, el bróker Josef Ajram, los ex futbolistas Rafa Alkorta o Íñigo Larrainzar, el ex baloncestista Iñaki de Miguel o el ex waterpolista y presentador de televisión Pedro García Aguado. También el youtuber Valentí Sanjuán.

El tándem formado por Ignacio Ávila y Joan Font, vigentes campeones del mundo y subcampeones paralímpicos, figuran igualmente entre los participantes. Ávila, que tiene discapacidad visual, y Joan Font, su piloto, lograron la plata en fondo en carretera de los Juegos Paralímpicos de Río 2016 y suman cuatro títulos mundiales, el último en Los Ángeles en marzo.

En la categoría femenina, las dos últimas vencedores, Anna Ramírez (2015) y Ramona Gabriel, serán las grandes favoritas con el permiso de la cubana Olga Echenique, ganadora de la primera edición de la Titan Tropic Cuba en 2015.

La edición más internacional desde el nacimiento de la Titan en 2006 regresará a sus orígenes, con un recorrido en el que habrá más arena que nunca y el primer campamento estará ubicado también en la región de Erg Chebbi, famosa por su 'cordillera' de dunas.

RECORRIDO CON MÁS DUNAS QUE NUNCA

La primera etapa tendrá la salida en la localidad de Maadid, y en un total de 105 kilómetros llegará a las puertas de las dunas, al pie del Erg Chebbi, con más de 1.000 metros de desnivel acumulado.

La segunda de las etapas unirá el Erg Chebbi con Merzouga en 106 kilómetros, y tendrá el paso de dunas más largo de toda la carrera.

El bucle con inicio y llegada en Merzouga de la tercera etapa será la "jornada más complicada". Es la 'Etapa Garmin', donde los primeros 25 kilómetros serán sin ningún tipo de señalización y habrá que 'navegar' con la ayuda del GPS.

Sin embargo, la 'etapa estrella' será la quinta, la más larga de esta edición, con 143 kilómetros y segunda parte de la 'Etapa Maratón' donde los ciclistas deberán cargar con todo el material en dos jornadas consecutivas y no podrán disponer de asistencia mecánica ni de fisioterapia.

La sexta etapa será prácticamente una jornada de "homenaje" para los titanes, de solo 51 kilómetros, aunque con "alguna sorpresa" antes de que los corredores puedan recoger el ansiado fósil de "finisher" de la Titan Desert.

--RECORRIDO DE LA GAES TITAN DESERT BY GARMIN 2017.

FECHA ETAPA KM TOTALES DESNIVEL +.

-------------------------------------------------------.

30 abr Maadid-Erg Chebbi 105 1.062.

1 may Erg Chebbi-Merzouga 106 853.

2 may Merzouga-Merzouga 103 1.014.

3 may Merzouga-Fezzou 104 900.

4 may Fezzou-El Jorf 143 1.288.

5 may El Jorf-Maadid 51 246.