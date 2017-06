LA N-332 ES LA CARRETERA ESTATAL CON MÁS ACCIDENTES DE CICLISTAS DEL ÚLTIMO TRIENIO

Etiquetas

- En ella murieron tres corredores el pasado mayo y otro este domingo atropellados por conductores bajo los efectos de alcohol y/o drogas. La carretera estatal más peligrosa para los ciclistas es la N-332 en Alicante y Valencia, ya que en ese tramo se han producido 50 accidentes con víctimas en los que se han visto implicados usuarios de bicicleta durante el último trienio.Es precisamente la misma vía, a la altura del término municipal de Oliva (Valencia), en la que murieron tres ciclistas el pasado mes de mayo tras ser arrollados por una conductora que dio positivo en alcohol y cocaína y a la que un juez retiró el carné en 2014 por conducir borracha, y en la que otro usuario de bicicleta falleció este domingo al ser alcanzado por un conductor que inicialmente se dio a la fuga y después fue detenido y dio positivo en estupefacientes.Los datos del último trienio fueron facilitados por el Gobierno al diputado socialista Miguel Ángel Heredia, que había preguntado al Ejecutivo por las vías de la Red de Carreteras del Estado con accidentes con víctimas en los que estuvo implicada al menos una bicicleta entre 2014 y 2016.El Gobierno precisa que los datos de 2016 son provisionales y no incluyen a Cataluña porque aún no hay información disponible de esta comunidad, y que en las regiones de Baleares y Canarias y en la provincia de Guipúzcoa no hay ninguna carretera de titularidad estatal.La respuesta parlamentaria del Ejecutivo, a la que tuvo acceso Servimedia, indica que la N-332 en Alicante y Valencia es el tramo con mayor concentración de accidentes con víctimas en los que se vio envuelto algún ciclista, con un total de 50 en el último trienio (15 en 2014, 15 en 2015 y 20 en 2016).La segunda carretera más peligrosa para los ciclistas es la N-340 (que es la más larga de España, puesto que comienza en Cádiz y termina en Barcelona) a su paso por la Comunidad Valenciana, con 45 accidentes entre 2014 y 2016, y la tercera es la N-634 (que recorre la costa cantábrica) en Asturias, con 43 siniestros con bicicletas implicadas en ese trienio.El ranking de carreteras con accidentes con víctimas en los que se vio envuelto algún ciclista continúa con la N-330 en Aragón (39 accidentes entre 2014 y 2016), la A-7 en Andalucía (29), la N-634 en Cantabria (27), la N-260 en Cataluña (22), la N-340 en Andalucía y la N-340 en Cataluña (19), y la N-550 en Galicia (15).PLAN PARA PROTEGER A LOS CICILISTASPoco después del accidente del pasado mes de mayo en la N-332, el Comité de Seguridad Vial, formado por el equipo directivo de la Dirección General de Tráfico (DGT) y los mandos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (ATGC), se reunieron de urgencia en Madrid para aprobar un plan especial de protección y seguridad para los ciclistas.El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, presidió esa reunión, enumeró entonces un paquete de medidas destinadas a proteger a los ciclistas y destacó dos de ellas, que se aplicarán independientemente de si hay usuarios de bicicletas afectados en accidentes y que tienen un respaldo legal en el Reglamento General de Conductores, pero Tráfico pretende llevarlas a cabo con mayor rigurosidad en todos los casos. Una de ellas se refiere a los conductores reincidentes al haber dado positivo dos veces en dos años en controles de alcohol o drogas. Así, las jefaturas provinciales de Tráfico declararán la pérdida de la vigencia del carné de conducir por falta de aptitudes psicofísicas y remitirán a la autoridad sanitaria estos casos para que evalúen si los conductores tendrán que someterse a un examen para detectar si son adictos al alcohol o las drogas. Además, Zoido comentó que cuando un conductor ha cometido una infracción en las normas de tráfico y no es condenado en la vía penal, tendrá una sanción administrativa. “Cuando, habiendo un accidente y después de instruirse un procedimiento en la esfera judicial, si el juez considera que no es constitutivo de delito, se iniciará la via administrativa, siempre que no hubiese prescrito para que, aunque no sea constitutivo de delito, sea objeto de una sanción administrativa”, añadió.Otras medidas aprobadas son 49 rutas seguras para ciclistas que están identificadas y pendientes de ser señalizadas con el fin de reducir la accidentalidad entre los usuarios de la bicicleta y advertir a los conductores de que extremen la precaución al volante, una campaña basada en testimonios reales de usuarios de la bicicleta que han sufrido accidentes o de familiares de víctimas y que se difundirá antes del próximo verano, sobre todo en televisión y radio.También se fomentará el uso de mensajes en paneles de información variable de las carreteras, sobre todo los sábados y los domingos por la mañana, momentos donde hay más ciclistas en las vías, y en los que se recordarán normas como respetar la distancia de seguridad de 1,5 metros entre coche y bicicleta.Por último, el Comité de Seguridad Vial acordó reforzar la presencia de guardias civiles en las carreteras secundarias durante los fines de semana y se aumentarán en 100.000 los controles de alcohol y en 30.000 los de drogas, y se elaborará un estudio de la accidentalidad de los ciclistas en los últimos años.Antes de esa reunión del Comité de Seguridad Vial, el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, compareció en el Congreso de los Diputados para explicar las líneas generales de su mandato y comentó: “Es insoportable el número de ciclistas que cada fin de semana fallece en nuestras carreteras y no estamos dispuestos a que ninguna persona salga con el miedo constante en el cuerpo de que no pueda regresar vivo a su casa. Por tanto, vamos a establecer medidas de prevención y vigilancia, aún más en la bicicleta, y vamos a tomar medidas de carácter administrativo sobre los reincidentes en alcohol y drogas”.