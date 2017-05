Cabello salta a la competición normalizada para "quitar vendas sobre el deportista discapacitado"

Etiquetas

El ciclista Alfonso Cabello, triple medallista paralímpico de ciclismo en pista, anunció este salto a la competición 'absoluta' para "quitar la venda que tienen muchas personas del deportista discapacitado" y se convierte en el primer deportista español que afronta este reto.

"Me considero una persona que trabaja mucho por sus sueños y alguien que está motivado por demostrar a sí mismo que es capaz y que quiere quitar la venda que tienen muchas personas del deportista discapacitado. No hay ninguna diferencia en preparar una prueba para discapacitados que una absoluta", apuntó este martes en el Consejo Superior de Deportes donde presentó su desafío.

Esta idea de participar en una competición normalizada "lleva muchos años" en la rondando en la cabeza del cordobés porque el entrenamiento que hace "no se diferencia" con el de sus compañeros olímpicos. "Los Juegos de Londres los preparé con la selección olímpica, con el mismo entrenamiento y yo, con muchísimo respeto y los pies en el suelo, me medía con ellos de tú a tú y me fui dando cuenta de que estaba con los mejores de España y les podía meter la rueda. Eso me motivó y me ayudó a afrontar el reto como una realidad y no como un sueño", explicó.

Cabello no pudo asistir al Campeonato del Mundo este año por una lesión en el hombro que sufrió entrenando, pero que le propició "afrontar este reto con garantías". "Es un reto muy muy importante y supone un granito para mí. Soy muy competitivo y no solo quería afrontar una competición normalizada, quería hacerlo bien, como parte de mi calendario y realmente para poder luchar por estar arriba", indicó.

"He conseguido grandes cosas en el ciclismo paralímpico y creo que puedo estar en el Campeonato de España con los mejores. Con el tiempo que hice en los Juegos del año pasado hubiese estado en el podio de España", añadió.

Este situación ya se da en otros países, pero en España es la primera vez que se hace al "más alto nivel". "En otros países se ha logrado con éxito y por qué no se va hacer aquí. La sociedad está preparada para ver a un deportista discapacitado compitiendo de tú a tú y a mí me motiva muchísimo", señaló.

El ciclista aseguró que a sus compañeros olímpicos "no les pilla por sorpresa" su decisión y que un 'pistard' olímpico como Juan Peralta le dijo que le veía "perfectamente capacitado para hacerlo". "Puede que a alguien le moleste que yo este ahí compitiendo e incluso quede por delante, pero dentro de la selección y el deporte español hay muy buen ambiente y sé que a ninguno de mis compañeros le va a molestar porque la pista nos pondrá en su sitio", prosiguió.

APOYO DE CARLOS SASTRE, ÓSCAR PEREIRO Y LA RFEC

Alfonso Cabello, ganador de un oro en Londres 2012 y de dos bronces en Río 2016, estuvo arropado en la presentación por Carlos Sastre y Óscar Pereiro, ganadores del Tour de Francia en 2008 y 2006, respectivamente.

"Separar por capacidades es un error del pasado y en el presente hay gente con intención de unificar esa parte, como está haciendo Alfonso Cabello", indicó Sastre, que destacó que lo que hace Cabello es "espectacular". "Los obstáculos los ponemos las personas. Estoy encantado de ver la ilusión que tiene y las ganas de conseguir este reto, a nivel particular y porque pone a cada persona en su lugar. Las diferencias que pusimos en el pasado se las carga de un plumazo el presente", aseveró

Por su parte, Pereiro señaló que con desafíos como el de Cabello se "quitan muchos dolores". "Nos preocupamos por tonterías y ellos superan barreras, obstáculos y consiguen todo lo que se proponen. Tengo la gran fortuna de conocer otros ciclistas con discapacidad y a veces les tratas con lastima y ellos mismo consiguen que les trates como uno mas. Él quiere transmitir que no es un deportista discapacitado, que eso es algo que ponemos nosotros", subrayó.

El de Torrelavega ve al cordobés "lleno de energía" y le aconsejó "intentar alimentar cada día esa ilusión" que tiene. "El deporte de alto nivel es muy duro, la soledad a veces hace que uno se replantee las cosas y lo único que consigue que tengas fuerza para superarte es la ilusión. Ojalá el deporte olímpico y paralímpico se igualen", señaló.

Finalmente, el presidente de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC), José Luis López Cerrón, recordó que Cabello tiene "capacidades y características" para estar compitiendo con "los mejores a un alto nivel".

"Hace un par de meses en una reunión con el Comité Paralímpico Español estuvimos hablando de esta posibilidad. Había un Mundial de Ciclismo Adaptado al que Alfonso no podía asistir porque estaba lesionado, y quedamos en que participara en el Campeonato de España normalizado y aparte de conseguir lo objetivos para seguir teniendo esa beca es un reto bonito que Alfonso pueda competir con todos los ciclistas", explicó.