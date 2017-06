Cerca de 310 corredores disputan desde este viernes la III Powerade Non Stop San Sebastián-Barcelona

Etiquetas

Cerca de 310 corredores disputarán desde este viernes (18:00 horas) la tercera edición de la Powerade Non Stop San Sebastián-Barcelona, la prueba en bici de montaña que arrancará desde el Velódromo de Anoeta y en la que los participantes deberán cubrir 707 kilómetros hasta el Anillo Olímpico de Montjuïc con un tiempo límite de 50 horas.

Como principal novedad, la prueba empieza desde San Sebastián realizando el recorrido inverso hasta Barcelona, pasando por las 7 Estaciones de Hidratación Powerade en Santesteban, Irurtzun, Tafalla, Zuera, Sariñena, Balaguer, y Calaf, antes de terminar en Montjuïc.

La hora prevista de llegada de los primeros participantes será sobre las 23:00 horas del sábado, mientras que los últimos ciclistas tienen tiempo hasta completar las 50 horas, a las 20 horas del domingo.

Los más de 300 participantes, récord de inscripción, están repartidos en equipos de 4 (148 participantes), de 3 (69 participantes), de 2 (28 participantes) y finalmente en la modalidad solo habrá 65 ciclistas que se atreverán a pedalear la distancia de 707 kilómetros sin relevos.

Esta edición tendrá el aliciente de saber quién es el vencedor final. El equipo MMR-Powerade, vencedor de las 6 ediciones previas de la Powerade Non Stop Series (4 Powerade Non Stop Madrid-Lisboa y 2 Powerade Non Stop San Sebastián - Barcelona) no podrá defender su palmarés. El MMR-Powerade no tomará la salida debido a la lesión de Julen Zubero, que se fracturó la clavícula recientemente.

En la categoría de solo destacan el ex ciclista profesional Moisés Dueñas y la única mujer que ha completado hasta la fecha la prueba en solitario, Ada Xinxó. Ambos se impusieron en solitario en la última edición de la Powerade Non Stop Madrid-Lisboa.