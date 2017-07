Chris Froome: "Thomas era una ayuda clave para mí en la montaña"

Etiquetas

El ciclista Chris Froome (Team Sky), líder actual del Tour de Francia, reconoció lo duro que es la pérdida de una "ayuda clave" para él como es la del galés Geraint Thomas, sobre todo para las etapas montañosas de la ronda francesa.

"Es un duro golpe para el equipo. No solo por Geraint Thomas ya que era una ayuda clave para mí en la montaña. Definitivamente vamos a añorarle en la próxima mitad de la carrera, pero obviamente en primer lugar todos estamos pensando en él y esperando que se cure rápido", señaló Froome en declaraciones recogidas por la web del Sky durante el día de descanso.

Tampoco se olvidó de su excompañero Richie Porte, que también tuvo que dejar la carrera tras caer en el descenso del Mont du Chat y fracturarse la pelvis y la clavícula. "Las imágenes del accidente de Richie fueron absolutamente horrendas, solo las vi en el podio y me dejaron atónito", explicó.

"Me puse en contacto con Richie después de la carrera y está muy mal herido con una fractura de pelvis, clavícula y conmoción cerebral, pero al mismo tiempo estoy agradecido de que no fuera más grave porque realmente se veía horrible", añadió el maillot amarillo del Tour.

Por otro lado, se refirió a lo sucedido en la subida final cuando tuvo que cambiar de bici y justamente Fabio Aru (Astana) aceleró. "Dentro del pelotón hay una regla no escrita que cuando el líder de la carrera tiene algún tipo de problema que le impida competir no se aprovecha de la situación. Les estoy muy agradecido por mantener el ritmo durante unos momentos mientras cambiaba de bicicleta. Creo que Richie fue una parte instrumental, por lo que de nuevo le doy las gracias", remarcó.

Luego, parece que tuvo un pequeño incidente con el italiano. "Perdí mi equilibrio un poco y giré hacia la derecha. Aru pasó a estar a mi derecha y se tuvo que desviar también. Fue un error y creo que Aru fue el primero en reconocer eso", advirtió.

"Me disculpé directamente y cualquier sugerencia de que fue a propósito es simplemente una locura. No me arriesgaría en absoluto", sentenció el ciclista británico.