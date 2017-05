Chris Froome, atropellado mientras entrenaba por un vehículo que se fugó

El ciclista británico Chris Froome (Sky), triple ganador del Tour de Francia, ha sido atropellado este martes por un vehículo que se dio la fuga mientras entrenaba en Francia, aunque ha aclarado que no ha sufrido ningún percance físico.

A través de su cuenta en Twitter (@chrisfroome), Froome publicó una foto en la que se puede apreciar su bicicleta completamente deformada y tirada sobre una acera de Beausoleil, una población francesa situada junto a Montecarlo.

Just got rammed on purpose by an impatient driver who followed me onto the pavement! Thankfully I'm okay 🙏 Bike totaled. Driver kept going! pic.twitter.com/o7FT4iXsAo