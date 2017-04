Contador: "Recuerdo el carisma de Scarponi, es un día durísimo para el ciclismo"

Etiquetas

El ciclista español Alberto Contador (Trek Segafredo) ha mostrado este sábado su tristeza por la muerte del italiano Michele Scarponi durante un entrenamiento, al ser atropellado por una furgoneta, de quien recordó su "carisma" en "un día durísimo para el ciclismo", al tiempo que recordó la importancia de reforzar la seguridad vial.

"Es un día durísimo para el ciclismo, y también para todos los que hemos compartido algún tiempo con Michele (Scarponi). Es una persona de esas que pasan y recuerdas por el carisma que tiene, por el buen ambiente que da. Es un día difícil", declaró el de Pinto a la cadena Eurosport.

Contador fue compañero del italiano en su etapa en el equipo Liberty entre los años 2005 y 2006, y trabó una gran amistad con él, en palabras del propio español. Además, el positivo por clembuterol que le desposeyó de sus títulos a partir del 2010 le brindó a Scarponi el Giro de Italia del 2011 que ganó el madrileño. "Tenía una relación bastante cercana con él y me he quedado completamente paralizado cuando me he enterado", comentó.

"Me ha pillado justo antes de salir a entrenar, iba con una grupeta bastante grande y me han llamado varias veces y al final lo he cogido. He preguntado varias veces si era verdad, y se me han puesto los pelos de punta", añadió dolido el bicampeón del Tour de Francia. Además recordó que el italiano era un hombre "que contagiaba una alegría enorme" y muy bien valorado en "todos sus equipos".

Por último, el de Pinto no quiso dejar de aprovechar la oportunidad para ensalzar la importancia de una mejor seguridad vial para turistas y cicloturistas. "Hay cosas muy simples que pueden hacer que la visibilidad aumente, aunque también hay gente imprudente que hace que tu seguridad no dependa de ti. Nosotros para entrenar tenemos una ropa de color flúor que tiene tres o cuatro veces más visibilidad", apuntó en este sentido.