Contador: "Este Tour me está poniendo al límite psicológicamente"

El ciclista español Alberto Contador (Trek) explicó que el Tour de Francia de este año le está "poniendo al límite psicológicamente" después de sufrir la mala suerte de las caídas de nuevo este miércoles, durante la undécima etapa, a lo cual quiso responder con optimismo y sin venirse "abajo".

"Ha sido un día complicado. Un día de estos en los que en principio no sabes cómo van a salir las cosas y nos hemos ido al suelo. Nunca he creído en la mala suerte pero este Tour me está poniendo un poco al límite sobre todo psicológicamente", indicó tras cruzar la meta en Pau.

"Al igual que te digo esto, la gente que piensa que me voy a dar por vencido es que no me conoce", añadió un Contador que quiso sacar optimismo. "Tengo algún golpe fuerte. Uno en la cadera bastante fuerte pero habrá que ver cómo va pasando el día. Esto me complica todo para los Pirineos, pero no me voy a venir abajo", apuntó.

El de Pinto, que ya se fue al suelo por partida doble en la dura etapa del pasado domingo, sigue a más de cinco minutos del líder Chris Froome (Sky). "En vez de pensar ya en otros objetivos hay que estar con más determinación si cabe. Esto no ayuda y habrá que esperar a Los Alpes, pero la moral siempre la tengo alta. Vamos a ver qué podemos hacer en lo que queda de Tour", finalizó.