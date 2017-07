Contador: "Quizá el cambio de líder dé un toque diferente a la carrera"

Etiquetas

El ciclista español Alberto Contador (Trek-Segafredo) valoró la duodécima etapa del Tour de Francia como "un día realmente complicado, de muchos kilómetros" y con el deseo de "intentar conseguir alguna victoria parcial", sabiendo que "está prácticamente imposible" alcanzar el maillot amarillo -que hoy se lo arrebató Fabio Aru (Astana) a Chris Froome (Team Sky)- ya no solo por el tiempo de diferencia, sino por su estado físico.

En cuanto al cambio de líder que se ha producido en Los Pirineos, el español supuso que "habrá también cambios a la hora de afrontar la carrera". "Eso quizás da un toque diferente a la carrera. Ahora veo los toros desde la barrera", afirmó el jefe de filas de Trek Segafrefo tras pasar la meta en Peyragudes.

"Ha sido un día realmente complicado. Tenía que intentar pasarlo de la mejor manera posible. Me costaba seguir el ritmo pero entra dentro de lo normal. Esta mañana cuando me he levantado de la cama no estaba igual que otros días. Lo importante ahora es recuperar y ver si los próximos días se puede intentar algo", añadió Contador.

"Al final vas viendo la cabeza de pelotón, muchos corredores del Sky, y he pensado: vamos a mover un poco el árbol y se quedaron cuatro. Es complicado romper la carrera cuando un equipo (Sky) es tan potente. Llevan un ritmo tan alto que la gente únicamente va a intentar aguantar", concluyó el pinteño, quien marcha ahora a más de siete minutos del líder Aru.