El ciclista español Alberto Contador (Trek) expresó que se sintió "muy contento" con sus "sensaciones" este miércoles porque "tenía fuerza en las subidas" tras terminar séptimo en la cuarta etapa del Criterium Dauphiné, una contrarreloj de 23,5 kilómetros, a tan solo tres semanas de que empiece el Tour de Francia.

"Lo más importante es que me he encontrado bien porque en los últimos años, no sé por qué, no me he encontrado bien en esta prueba. Siempre he perdido tiempo", dijo Contador. "Estoy muy contento con mis sensaciones porque sentí que tenía fuerza en las subidas. Terminé séptimo, todavía estoy fresco y esto es importante", dijo, tras lograr un resultado que le coloca entre los cinco primeros en la clasificación general.

"Las montañas llegan el viernes y será bueno para entrenar de cara al Tour de Francia. Voy a afrontar los últimos días con calma sin poner una gran responsabilidad en mi equipo. Solo quiero hacer un buen trabajo para julio. Esperaba perder algo de tiempo hoy; Porte y Froome han corrido más y han llegado en mejor forma", confesó Contador, que ha logrado segundos puestos en la París-Niza y en la Vuelta a Andalucía.

Finalmente, el de Pinto comentó que "algunos momentos" de la carrera fueron difíciles" porque habían cambiado "algunas cosas en la bici". "Pero para eso estamos aquí, para probar cosas diferentes y trabajar en la posición. Probamos diferentes materiales, Trek siempre está funcionando muy bien, hicimos cambios en el último momento y nos sentimos un poco extraños hoy, pero todavía tenemos tres semanas antes del Tour", explicó.