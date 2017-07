Contador: "El objetivo era dar un vuelco y buscar la victoria de etapa"

Etiquetas

El ciclista español Alberto Contador (Trek-Segafredo) agradeció el "cariño y el apoyo" que recibió de la afición tras la decimotercera etapa del Tour de Francia en la que su objetivo era "dar un vuelco y buscar la victoria", admitiendo que está llegando a su límite tanto físicamente como psicológicamente.

"Hoy buscaba dar un vuelco, tenía posibilidades de dar un vuelco y buscar la victoria de etapa. Luego cuando me he quedado con Mikel y estaba realmente contento. Era una situación perfecta para Sky, que podía haberse metido él en la carrera, incluso de haber cogido el líder. No sé que habrá pasado atrás, pero desde mi punto de vista le he ayudado en todo lo que he podido", afirmó el jefe de filas de Trek-Segafredo.

"Está siendo un Tour realmente difícil que me está poniendo al límite en muchos sentidos, físicamente, porque estoy en una grandísima condición, pero apenas descanso por las noches, y luego también psicológicamente, porque cuando llegan los momentos claves he tenido caídas y me han hecho alejarme de la clasificación general, cuando era el objetivo que teníamos", admitió el pinteño que se encuentra décimo en la clasificación general a 5 minutos y 22 segundos del maillot amarillo.

El corredor español explicó que en la semana que queda de carrera únicamente se plantea "disfrutar" sabiendo que no tiene "nada que perder", con el objetivo de ver si puede "llegar en condiciones a Los Alpes". "Únicamente puedo disfrutar con mi trabajo, y si la gente disfruta en sus casas pues me alegro", comentó.

"Sabía (Warren Barguil) que era un corredor muy rápido, no colaboraba apenas, yo quería echar una mano a Mikel en la medida de la posible. Sabía que era una corredor con mucha chispa. Es bueno que Sky tenga diferentes cartas, bazas, creo que ayer se mostró que Mikel está realmente fuerte y todavía quedan muchas etapas por delante", advirtió el pinteño, que es décimo en la general a 5:22 del líder.

Por último, Contador no se atrevió a "apostar" por un ganador del Tour ya que lo considera una tarea realmente "difícil", además de confirmar que cada mañana se levanta como si le hubieran "pegado una paliza". "Están siendo estos dos últimos días complicados, las caídas me han mermado mucho. Hay que mirar lo que queda por delante. Estoy encantado con el Trek Segafredo. Voy a dejarme la piel por ellos y por toda la afición", concluyó.