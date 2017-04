Flecha, sobre Quintana: "Su participación en el Giro y en el Tour le restará fuerzas"

Etiquetas

El ex ciclista español Juan Antonio Flecha aseguró que la participación de Nairo Quintana en el Giro de Italia "le restará fuerzas de cara al Tour de Francia", una carrera que Alberto Contador "tiene opciones de ganar" en el futuro, además de reconocer que la temporada de Alejandro Valverde está siendo "excepcional" tras su quinto triunfo en la Flecha Valona.

"Creo que si Nairo (Quintana) apuesta por el Giro de Italia, le restará fuerzas de cara al Tour de Francia. Dependerá en gran parte de cómo va el Giro, de si realmente lo gana y de si va con esa tensión de carrera que conforta la prueba", mencionó el experto en ciclismo de Eurosport respecto al doble desafío del colombiano esta temporada, durante una entrevista con medios internacionales.

"Lo vimos en la Vuelta a España del año pasado que haciendo un Tour a su manera, estando en el podio pero lejos del ganador, luego rindió mejor. Creo que es un reto que él tiene y posiblemente por no ser fácil y que le reste fuerzas lo va a intentar. Si estuviera tan claro que no le resta fuerzas no se lo plantearía como un reto", añadió.

Respecto al cuarto triunfo consecutivo de Valverde en la Flecha Valona, el clasicómano reconoció que el corredor murciano "está teniendo una temporada excepcional y, en concreto, su quinto triunfo en la Flecha Valona es impresionante". "Es un orgullo para todos tenerle tan dominante en esta carrera", indicó Flecha.

Por último, también habló de las posibilidades de que Alberto Contador vuelva a vestirse el maillot rosa de campeón en el Giro de Italia, como ya hizo en 2008 y 2015. "Por supuesto que tiene opciones, ahora cuántas es otra cuestión. Es un corredor que ha ganado el Giro ya en otras ocasiones y se le tiene que considerar con opciones para ganar la carrera, y más a un corredor como él", reconoció.

En cuanto a la prueba más prestigiosa del mundo, el Tour de Francia, Flecha también ve con opciones en un futuro al madrileño aunque dependiendo de cómo se desarrolle la temporada. "Habría que analizar muchas cosas porque estamos aún a principio de temporada y deberíamos comprobar cómo rinde para tomar conclusiones a largo plazo", expresó.

"Es un corredor que evidentemente no está en su fase creciente, no tiene 22 años y habría que verle esta temporada para ver qué cantidad de opciones tiene", finalizó Flecha.