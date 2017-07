Froome: "No vi atacar a Aru, estaba demasiado centrado en los problemas de mi bicicleta"

Etiquetas

El ciclista británico Christopher Froome (Sky) ha explicado que no se dio cuenta del ataque del corredor italiano Fabio Aru (Astana), porque estaba "centrado" en los "problemas" mecánicos que tenía en su bicicleta, tras la finalización de la novena etapa del Tour de Francia, en la que el tres veces campeón de la prueba sigue manteniendo el maillot amarillo.

"No vi atacar a Aru en aquel momento, yo estaba demasiado centrado en los problemas de mi bicicleta. Pero me alegro de que el grupo decidiera esperar, creo que debido a la presencia de Richie, que debió decirles que no era el momento de atacar. Gracias a eso pude volver al grupo con mis compañeros de equipo, por lo que les agradezco que me esperaran", declaró el británico.

En cuanto al abandono del australiano Richie Porte (BMC), cuando sufrió una caída en la bajada del último puerto de categoría especial (Mont du Chat) y que hasta entonces se encontraba quinto en la clasificación general, siendo uno de los favoritos para alzarse con la victoria de la 'Grande Boucle', Froome le deseó que la lesión no sea "seria" para que pueda recuperarse lo más rápido posible. "Mis pensamientos están con Richie, espero de verdad que no se haya lesionado seriamente y se recupere pronto", concluyó.