Gómez Miranda gana y conserva el liderato en las dunas del Erg Chebbi en la GAES Titan Desert

Etiquetas

El corredor español José Luis Gómez Miranda (Tomás Bellés-Cannondale GAES) ha vuelto a imponer su punta de velocidad al sprint para lograr el triunfo en la segunda etapa de la GAES Titan Desert by Garmin, con salida y meta en Merzouga sobre 103 kilómetros en la que se han superado las dunas del Erg Chebbi.

José Luis Gómez Miranda superó a los también españoles Josep Betalú, Julen Zubero y Moisés Dueñas, con un tiempo de 3 horas, 59 minutos y 30 segundos.

El soriano mantiene el maillot de líder en la carrera del desierto tras una de las etapas señaladas por los 450 participantes de la carrera, en la que han afrontado un paso de dunas por el mítico Erg Chebbi, de más de 6 kilómetros, en el que prácticamente todos han tenido que poner pie a tierra.

Además, el fuerte viento ha marcado la jornada en la que Diego Alejandro Tamayo, vencedor en 2015, ha visto recortadas sus aspiraciones a la victoria tras parar en el kilómetro 70 con problemas estomacales.

"Estoy muy contento, he arriesgado un poco porque las dunas las he hecho con muy poca presión, pero me ha salido bien. La verdad que no contaba con un dos de dos en la Titan. Aún queda mucho, pero hoy sí que era uno de los días marcados como difícil", ha manifestado Gómez Miranda tras cruzar la línea de meta.

En la categoría femenina, Ramona Gabriel se ha quitado la espina de la primera etapa, donde perdió más de 10 minutos respecto a Anna Ramírez, y ha conseguido la victoria de etapa. La cubana Olga Anabel Echenique se ha puesto como líder.

Por el contrario, el ex futbolista Rafa Alkorta y el ex jugador de waterpolo Pedro García Aguado se retiraron este domingo tras la durísima primera etapa. Los ciclistas amateurs son los que más han sufrido para superar esta jornada, con un tiempo máximo de 10 horas.

Este martes se disputa la tercera etapa, la 'Etapa Garmin', de 104 kilometros y un tramo de navegación sin flechaje en el que será imprescindible el uso del gps.

--CLASIFICACIÓN GENERAL TRAS LA SEGUNDA ETAPA.

.1. J.LUIS GÓMEZ MIRANDA (ESP/Tomás Bellés Cannondale GAES) 7h57:52.

.2. JOSEP BETALÚ (ESP/Doctore-BMC) m.t.

.3. JULEN ZUBERO (ESP/Ciclos Zubero) m.t.