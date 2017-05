Herido un ciclista tras ser atropellado en Lizoáin (Navarra) por una conductora que dio positivo en alcohol

Etiquetas

Inicialmente la conductora se ha dado a la fuga y ha regresado andando al lugar del atropello

La Policía Foral de Navarra investiga las causas y dinámica de un atropello a dos ciclistas ocurrido en Lizoáin, en el km 10 de la NA150 (Pamplona-Aoiz-Lumbier). La conductora implicada, vecina de Aoiz, ha sido denunciada por tasa positiva de alcoholemia.

El suceso se ha producido a las 9.16 horas y hasta el lugar SOS-Navarra ha movilizado asistencia médica y patrullas de seguridad vial. El herido, un hombre de 66 años y vecino de Pamplona, ha sido trasladado al Complejo Hospitalario de Navarra con un traumatismo en la cadera, mientras que el otro ciclista ha resultado ileso.

El equipo de atestados investiga la dinámica, ya que inicialmente la conductora se ha dado a la fuga y ha regresado andando al lugar del atropello, tras aparcar el turismo en una localidad próxima

Según las primeras investigaciones el vehículo habría golpeado al ciclista con el retrovisor al realizar la maniobra de adelantamiento (todos los vehículos circulaban sentido Aoiz), perdiendo el control y cayendo sobre la vía.

Según ha informado la Policía Foral, la conductora ha manifestado no haber sido consciente del atropello "posiblemente por dormirse al haber trabajado durante la noche" y "al 'despertarse' tras sentir el golpe, ha visto que no tenía retrovisor" y ha aparcado en el siguiente pueblo, volviendo al lugar del accidente caminando. Por su parte, los ciclistas afectados han asegurado que el vehículo implicado "no ha parado y ha continuado la marcha".