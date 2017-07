Izagirre: "Fue duro dejar el Tour, pero cuando me dijeron la gravedad de la lesión se me olvidó todo"

Etiquetas

El ciclista español Ion Izagirre (Bahrain Merida) ha explicado este domingo que "fue duro" dejar el Tour de Francia 2017 tras la caída sufrida en la primera etapa, que le obligó a pasar por quirófano, pero que se le olvidó "todo" cuando fue consciente "de la gravedad de la lesión".

"Al principio fue duro, pero cuando me dijeron la gravedad de la lesión se me olvido todo. La prioridad es la recuperación y que no se agravase la lesión y el postoperatorio. Se olvida todo el trabajo que has hecho, el Tour... Sí es verdad que es un poco chasco dejar todo el trabajo de lado, al equipo un poco huérfano, pero ahora la prioridad es recuperar bien. Hay que levantarse, no hay más", declaró el guipuzcoano en declaraciones a Teledeporte.

En cuanto a la intervención quirúrgica, "todo ha salido bien", según puntualizó, y "la rehabilitación va por buen camino". "Voy progresando y con ganas de empezar aquí en casa. Con paciencia y poco a poco", apuntilló.

Con la temporada ya perdida, dijo no tener "plazos fijos" para la rehabilitación, pero confirmó la pérdida total de la temporada actual. "Este año no podré estar sobre la bicicleta, pero el año que viene, si va todo bien, sí podré estar a principio de temporada sin ningún problema. Me han hablado de seis semanas para empezar a montar en bici o rodillo, pero luego hay que ver los plazos cómo van", concluyó.