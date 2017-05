Izagirre, tras ganar la octava etapa del Giro: "Es la mejor victoria que he tenido"

Etiquetas

El ciclista español Gorka Izagirre (Movistar) ha resaltado que la de este sábado ha sido la "mayor victoria" de su carrera, tras coronarse en la octava etapa del Giro de Italia que se ha disputado entre las localidades de Molfetta y Peschici.

"Personalmente, es la mejor victoria que he tenido. He estado muchas veces delante, aquí en el Giro lograr esto es la hostia. Muy contento y de cara a lo que viene da mucha confianza. El equipo está muy bien, Nairo está fenomenal y mañana empezará otro Giro y ya iremos viendo cositas", señaló a Eurosport.

Además, afirmó que el último kilómetro se le hizo largo tras la caída de Valerio Conti (UAE Team Emirates). "Iba detrás de él, iba justo delante de mí... No sé. He dudado ahí en un momento porque todavía faltaba un kilómetro y se me ha hecho largo. He arrancado y he mirado atrás, tenía hueco e intenté aguantar a tope", manifestó.

Su compañero de equipo, el colombiano Nairo Quintana, subrayó que el día fue "bastante difícil" para él, pero se mostró orgulloso por el resultado de Movistar Team. "Hoy ha sido un día bastante difícil, muy duro. Una alegría de una victoria de etapa para nuestro equipo, para mi compañero, que lo merece mucho. Estamos contentos por el día de hoy y esperemos que mañana podamos tener otra alegría", auguró.