Javier Guillén: "Esperemos que este año haya 21 historias, pero que todo se defina en L'Angliru"

El director de La Vuelta Ciclista a España, Javier Guillén, afirmó este miércoles que el recorrido de la ronda nacional cuenta con "muchos proyectos" con los que trabajan "a medio y largo plazo" y que tiene que "explorar los aledaños de España", mientras que para la edición de este año espera que "haya 21 historias en 21 etapas", pero que "todo se defina" en l'Angliru, escenario de la penúltima jornada.

"El recorrido tiene que explorar los aledaños de lo que es España, de lo que es la Península. Nos gustaría poder hacer cosas en Canarias, que sería la mayor ilusión, pero también como este año cosas en Francia, en la propia Portugal, Ceuta y Melilla por supuesto, que como territorio español sería muy bueno para nosotros el poder estar. Que se puedan o no se puedan materializar, pues no lo sé, hemos dado buena cuenta de que sí se puede", declaró Guillén en declaraciones a Europa Press tras acudir a un evento de Aulas Ciclistas de Cofidis.

Más allá de proyectos "asequibles y posibles", Guillén espera que la competitividad mostrada en pasadas ediciones de La Vuelta se mantenga en alza para la presente, eludiendo conformarse con el crecimiento mostrado hasta la fecha.

"La Vuelta lleva unos años que, desde el punto de vista deportivo, ha tenido una tremenda emoción, se ha decidido siempre al final o en las últimas etapas ya sea en la edición del año pasado como las anteriores y esperamos que en nuestras 21 etapas haya 21 historias pero que toda la serie se defina en la última etapa, que tiene llegada en l'Angliru y donde esperemos que estén todas las espadas en alto para tener la misma emoción que en los últimos años", admitió.

Por otro lado, el mandatario dio sus impresiones acerca del espectacular inicio de temporada que está protagonizando Alejandro Valverde, ciclista del mundo con más victorias en 2017, al que cree "firme candidato" para llevarse la edición de este año.

"Está siendo extraordinario, sobre todo el ejemplo y, dentro del ejemplo que él da, no me quedo solo con el ejemplo de victoria y éxito, si no con el ejemplo de ilusión y de alegría, es alguien que transmite diversión por lo que hace. Estoy muy contento de que haya puesto La Vuelta en su calendario y la experiencia que tiene, las ganas y que ya es uno de los ciclistas, hoy por hoy, más importantes que tenemos, pues no es solo una alegría que esté, si no un firme candidato a ganar", resaltó.

Finalmente, Guillén tuvo unas palabras de recuerdo para el reciente fallecido Michele Scarponi y quiso hacer una nueva "llamada a la concienciación", en favor de un ciclista al que calificó como "la sonrisa universal del pelotón" o "la sonrisa eterna".

"Lo de Scarponi ha sido un mazazo porque yo creo de él se ha dicho todo. Él tuvo un accidente entrenando, no era en competición y aquí pues lo que hay que hacer, sobre todo, es extremar la precaución y todos aquellos que vamos conduciendo un vehículo tenemos que ser conscientes de que no vamos solos. El ciclista, la única protección que tiene es su propio cuerpo y eso, evidentemente, no es suficiente. Hay que seguir insistiendo y no nos podemos relajar en cualquier campaña que vaya dirigida en este sentido", recordó.