Junta trabaja en un proyecto del carril bici en A-392 entre Dos Hermanas y Alcalá que elimine las dificultades

El consejero de Fomento, Felipe López, ha asegurado este jueves que su departamento está trabajando en un proyecto de carril bici paralelo a la A-392 entre Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra (Sevilla) que elimine las dificultades que surgieron, mientras siguen adelante con la obra de duplicación de esta vía.

En respuesta a una pregunta del diputado del PP-A Jaime Raynaud en el Pleno del Parlamento, el consejero ha apuntado que en la duplicación de la A-392 entre Dos Hermanas y Alcalá se trabaja "al ritmo que requiere la obra".

"Había un proyecto de carril bici asociado al trazado y ¿quién a dicho que no lo vamos a hacer?. Hacemos lo racional, no bloquear el desarrollo de las obras y dejar esta subordinada a la resolución del problema del carril bici, un proyecto que exigirá expropiaciones. En ningún sitio hemos dicho que no lo vamos a hacer. Estamos trabajando para ello", ha subrayado.

La A-392 es una de las carreteras del área metropolitana de Sevilla que presenta uno de los índices más elevados de tránsito de vehículos, con una media superior a 16.000 vehículos diarios. El tramo de la A-392 que es objeto de duplicación cuenta con una longitud de siete kilómetros, y tiene su inicio en el término municipal de Alcalá de Guadaíra, próximo a una glorieta diseñada para conectar con distintos ramales de la trama viaria junto a una estación de servicio. El final se localiza en la glorieta de unión con la Ronda Exterior de Dos Hermanas.

Por su parte, el diputado del PP-A ha recordado la resolución emitida el pasado 17 de abril de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, en la que constataba que quedaba "descartada" la instalación de una vía ciclista en el marco de la duplicación de la carretera A-392 entre Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra, un proyecto retomado en 2016 tras varios años paralizado.

Asimismo, Raynaud también ha criticado que el consejero haya mostrado unas fotografías actualizadas en las que se aprecian máquinas y trabajadores en las obras de la A-392. "Es fácil movilizar el día antes de una comparecencia seis o siete máquinas", ha criticado.