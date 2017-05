Luis Pasamontes da una charla en el Liceo Europeo de Madrid sobre cómo pedalear seguro

Etiquetas

El ex ciclista profesional Luis Pasamontes impartirá este miércoles, de 11:00 a 13:00 horas, la charla 'Aprendiendo a pedalear seguros' a un centenar de alumnos de 5º de Primaria del Liceo Europeo de Madrid para minimizar el riesgo de accidentes en la carretera.

Luis Pasamontes, que ha disputado las tres 'grandes' Tour, Vuelta y Giro y actualmente es mentor deportivo a través de la iniciativa 'Challenge 3'59', explicará a los niños los beneficios de practicar un deporte como el ciclismo y el comportamiento que se debería adoptar para reducir los accidentes.

El objetivo es acercar de manera real el aprendizaje que contribuya a hacer más seguras las salidas en bici y concienciar a la sociedad de la importancia de respetar las normas de seguridad vial.

"Tras más de 26 años pedaleando, 14 de ellos como ciclista profesional, he vivido y afrontado diversas situaciones en carretera que me han llevado a conocer aspectos fundamentales que todo ciclista debe tener en cuenta a la hora de subirse a una bici. Desgraciadamente vivimos una época de poco respeto entre conductores y ciclistas, situación que puede cambiar con el esfuerzo y trabajo de todos", comentó el ex corredor del Movistar.