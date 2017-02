Magnus Nielsen vence en la tercera etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana y Van Avermaet sigue líder

Etiquetas

El ciclista danés Magnus Nielsen (Orica Scott) consiguió este viernes una sufrida victoria en la tercera etapa de la 68ª Volta a la Comunitat Valenciana Gran Premi Banc Sabadell, disputada entre las localidades valencianas de Canals y Riba-roja sobre 161 kilómetros, mientras que el belga Greg Van Avermaet (BMC) sigue manteniendo el liderato en la clasificación general.

Tras un apasionante sprint final, Nielsen atravesó la línea de meta con un tiempo de 3 horas, 49 minutos y 2 segundos, seguido por los franceses Nacer Bouhanni (Cofidis) y Bryan Coquard (Direct Energie) y del alemán Yves Lampaert (Quick-Step Floors). El español Enrique Sanz (Selección nacional de pista) terminó quinto, con el mismo tiempo que los anteriores.

"En los últimos kilómetros, me encontraba en una buena posición, no estaba muy cansado y he aumentado la velocidad", indicó el danés sobre el frenético sprint en la lucha por la victoria.

Por su parte, Greg Van Avermaet, oro el pasado verano en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, continúa en lo más alto de la clasificación general tras lograr el liderato este jueves. "Estoy muy contento de estar aquí sentado dos días. No sé si mañana volveré a estar aquí porque es una etapa muy dura. Hoy hemos hecho una buena salida y hemos estado una buena posición a lo largo de toda la carrera", comentó.

El ciclista belga está posicionado provisionalmente en el primer puesto de la general, aunque empatado con su compañero de equipo y compatriota Ben Hermans, y a 7 segundos del italiano Manuel Senni.

La tercera etapa estuvo marcada por el fuerte viento que sacude estos días la Península Ibérica, aunque pese a este inconveniente transcurrió con normalidad y sin tener que lamentar graves caídas, salvo la del español David Arroyo (Caja Rural) en los últimos kilómetros que le obligó a abandonar la carrera.

Desde muy pronto un grupo de corredores, entre los que se encontraban el francés Alexis Gougeard (AGR2), el estadounidense Tyler Williams (Israel Cycling Academy) y los españoles Aitor González (Euskadi Basque Country) y Daniel López (Burgos-BH) consiguió distanciarse del resto. A ellos se sumaron poco después el alicantino Julio Amores (Inteja Dominican Cycling Team) y el canadiense Benjamin Perry (Israel Cycling Academy).

El holandés Jos Van Emdem (Team Lotto Jumbo) consiguió escapar del pelotón a 22 kilómetros de la meta, pero fue absorbido nuevamente poco después. Sería Nielsen quien atacó entonces para cobrar una ligera ventaja sobre Bouhanni, superándole finalmente en el sprint de meta.

Este sábado tendrá lugar la cuarta y etapa reina de la Volta a la Comunitat Valenciana, que contará con el ascenso a 6 puertos de montaña, con salida desde la localidad castellonense de Segorbe y meta en la escalada de Más de la Costa en Lucena del Cid (Castellón).

--CLASIFICACIONES:

-Etapa:

1. Magnus Nielsen (DIN/Orica-Scott) 3:49:02.

2. Nacer Bouhanni (FRA/Cofidis) m.t.

3. Bryan Coquard (FRA/Direct energie) m.t.

4. Yves Lampaert (ALE/Quick-Step Floors) m.t.

5. ENRIQUE SANZ (ESP/Selección nacional de pista) m.t.

-General.

1. Greg Van Avermaet (BEL/BMC) 9:17:13.

2. Ben Hermans (BEL,BMC) m.t.

3. Manuel Senni (ITA/BMC) a 7 segundos.

4. DAVID LÓPEZ GARCÍA (ESP/Team Sky) 28.

5. Nicholas Roche (IRL/BMC) 44.