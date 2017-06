Miguel Indurain presenta la 26ª edición de la carrera cicloturista La Indurain

Etiquetas

El pentacampeón del Tour de Francia Miguel Indurain ha presentado este miércoles la 26 edición de La Indurain, en un acto celebrado en la sede central de Banco Santander en Pamplona, carrera cicloturista que tendrá lugar el sábado 22 de julio, con salida y meta en Villava por cuarto año consecutivo.

La ya tradicional cita, que cuenta con el patrocinio oficial de Banco Santander, contará con el excilicta español Joaquim Rodríguez, además de un anfitrión de lujo como Indurain. La presencia de 'Purito' fue una de las dos novedades que desveló Miguel Sabalza, miembro de K1T, club organizador del evento. Además, a petición del anfitrión, el club K1T ha decidido cronometrar la subida a Artesiaga y la marca lograda quedará reflejada en un diploma y en la posterior clasificación.

En cuanto al recorrido, La Indurain cuenta con una marcha corta de 100 kilómetros con dos avituallamientos, en el kilómetro 44 a la altura de Olaldea y en el kilómetro 60, en el Alto de Erro. El recorrido largo, de 180 kilómetros, tendrá cuatro avituallamientos: en Olaldea, en el Alto de Erro, en Olagüe y en el alto de Artesiaga.

La organización espera la participación de aproximadamente 1.500 ciclistas, de los cuales un 80% llega de fuera de Navarra, incluso del extranjero desde países como Francia, Alemania, Bélgica, Brasil y Reino Unido. La inscripción incluye un maillot, la asistencia técnica antes y durante la prueba, y un seguro de responsabilidad civil y de accidente, entre otras cuestiones.

"Me gustaría agradecer el esfuerzo de todas las personas que trabajan en la organización de la carrera para que todos podamos disfrutar de un día agradable", indicó Indurain, antes de referirse al recorrido. "Lo conozco bien, porque, aunque ha cambiado en determinados puntos, es por donde me he entrenado toda la vida. Es una buena carretera, si bien se va complicando y en Zubiri quien elija el recorrido largo, eso ya son palabras mayores", dijo.

"En la carrera no me respetan (risas). Hay gente que viene a competir y a hacer buenos tiempos. También hay gente que viene a disfrutar, a pasar una jornada en grupo", añadió.

Junto al exciclista navarro participaron en el acto Primitivo Sánchez, subdirector del Instituto Navarro de Deporte y Juventud; Luciano Viguin, director de banco Santander en Navarra; Óscar Portillo, director de Carrefour en Pamplona; Daniel Palacio, director de Tutti Pasta; y Gorka Echaniz, director Pinarello España, en calidad de partners oficiales de la prueba.

Viguin, en representación de Banco Santander, principal patrocinador de la prueba, se mostró orgulloso de tener a Indurain como embajador. "Miguel Indurain es el mejor embajador que podemos tener. He coincidido con él en varios actos y he sido testigo de todo lo que mueve. Todo el mundo quiere una foto o un autógrafo de Indurain", indicó ante el navarro, "muy contento con la relación que mantiene con Banco Santander".

La 26ª edición de La Indurain comenzará ya el viernes 21 de julio, en la Plaza Mayor de Villava, con la entrega de dorsales y una feria con las diferentes marcas del mundo del ciclismo. A las 19:00 horas arrancará la marcha familiar, diseñada por la organización para que puedan participar padres e hijos, entre los que estará el pentacampeón del Tour de Francia.