Mikel Landa: "Tengo piernas, pero no galones"

El corredor español Mikel Landa (Team Sky) definió la decimotercera etapa como "durísima, muy activa y muy 'heavy'", además de destacar el gran apoyo que ha recibido de Contador (Trek Segrafedo), recalcando que tiene "piernas, pero no galones" para intentar conseguir la victoria en el Tour de Francia.

"Tenerme a mí por delante obligaba a Aru y a Bardet a cerrar ese hueco. Queríamos aprovechar que Froome fuese a rueda y que en caso de tener la oportunidad, remacharles", indicó Landa, que es quinto en la general a un minuto y nueve segundos del maillot amarillo que ostenta Aru.

"Por otro lado, al final no sabíamos si disputar la etapa o ir a ganar el máximo tiempo posible, pero he decidido sacar el máximo tiempo posible", explicó el alavés, que también fue preguntado sobre si se "veía" capacitado para ganar el Tour pese al liderazgo de Froome.

"Pues ves mal (entre risas), tengo piernas pero no tengo galones. Hemos venido con Chris a ganar un Tour, un corredor que ya ha ganado tres Tours. Yo sé cual es mi rol, claro que me encantaría ganar y ser el jefe. Estamos aquí para ganar con él", afirmó Landa.

Un apoyo con el que contó Mikel Landa fue con el del corredor pinteño Alberto Contador. "La verdad que hoy me ha motivado mucho. Era la rueda perfecta a seguir. Te ves ahí y te quieres poner el amarillo. Hay que ir día a día. Contador me ha dicho que estábamos haciendo algo grande y que me iba a ayudar en lo que pudiese", dijo el vasco.

"A la hora de tener dos bazas va a ser favorable, al final cuando las cosas se ponen duras Astana tiene un equipo débil. Froome estaba muy contento con lo que he hecho pero analizaremos en frío todo lo que ha pasado", concluyó Landa, quién deseó que Froome se haga con su cuarto Tour.