Nairo Quintana confirma que irá al Giro, pero que "el objetivo y el compromiso" es con el Tour

Etiquetas

El ciclista colombiano Nairo Quintana (Movistar Team) confirmó que en 2017 hará tanto Giro de Italia como Tour de Francia, aunque "el objetivo" es la carrera francesa, por lo que la Vuelta a España, donde es el actual ganador, no está en sus "planes" de cara a un año donde espera mejorar "la mejor temporada" de su carrera.

"Vamos a correr parte de enero y febrero en España, regresaré a preparar el Giro y luego el Tour. No vamos a San Juan, en América correremos poco", confesó Quintana en una entrevista al diario colombiano 'El Tiempo' que recoge Europa Press.

El ganador de la Vuelta reiteró que lo tiene "ya definido todo", aunque que a la 'corsa rosa' irá a "intentar hacerlo bien, pero con el objetivo de salir en buenas condiciones de esa carrera para afrontar el Tour". En este sentido, que sea la edición centenaria de la 'grande' italiana ha provocado que se haya "atrevido a hacerlo". "Será una fecha especial, una conmemoración ideal para celebrarla. Ya lo ganamos, y por qué no volverlo a hacer en el 2017", admitió.

Del Tour, cree que cuenta con un recorrido "particular". "Tiene un poco menos de montaña que los otros años, pero habrá más invitados aspirando al podio. Habrá más lucha y lo bueno es que no hay demasiada contrarreloj, y eso es bueno porque no nos sacarán mucho tiempo", afirmó.

"El objetivo es el Tour, vamos a afrontar el Giro con mucho carácter, decisión y con un gran equipo, a ver qué podemos hacer. Nos hace ilusión ganarlo, pero tenemos un compromiso con el Tour", aseguró Quintana sobre la posibilidad de pelear por un doblete que no se consigue desde que lo hiciese el fallecido Marco Pantani en 1998.

Y el optar por Giro y Tour hará que la Vuelta no esté "en los planes" pese a ser el actual campeón. "Es que haremos Giro, Tour y es difícil hacer la ronda con todo ese desgaste que vamos a tener. Con el Giro y el Tour es más que suficiente", recordó.

"HA SIDO EL MEJOR AÑO DE MI CARRERA"

"Ha sido el mejor año de mi carrera. Tengamos en cuenta que este año, solo en una prueba no estuve en el podio, solo me retiré en una, en el Gran Premio Miguel Indurain, eso lo dice todo", apuntó el colombiano sobre su 2016. "La Vuelta fue la que me coronó campeón y cerré este sensacional año, el mejor en mi vida deportiva", añadió.

De la temporada, el tercer podio del Tour le parece al de Boyacá "un gran puesto". "En las condiciones en que estaba pude quedar ahí. La verdad es que lo pasamos mal, y la superioridad del equipo Sky fue muy evidente, por eso se hizo difícil. Es un podio, y es un podio en el Tour ; no en la carrera de la 'Vuelta de la esquina', muchos no lo entienden, pero para mí es un orgullo", puntualizó.

En este sentido, uno de los jefes de filas del Movistar Team recalcó que "fueron las alergias" las que mermaron su rendimiento en la 'Grande Boucle' y que están "trabajando" para que puedan "superarlas" este año. "No hay medicina para eso, pero hacemos el ejercicio para intentar que no me dé tan fuerte la próxima vez que me encuentre con este problema", indicó.

Además, no se olvidó de sus "excelentes" victorias en la Volta, Tour de Romandía y la Ruta del Sur aunque el éxito en la Vuelta los "opaque". "Vencimos a Chris Froome en unas, a Alberto Contador en otras, a los dos en otra, a los gallos con los que peleamos siempre, por eso es un orgullo ganar carreras de una semana, pero me quedan algunas por conquistar", subrayó.

Sobre el diseño del Movistar Team para el 2017, Quintana consideró que se han fichado "corredores interesantes", entre los que destacó al italiano Daniele Bennati, un corredor que les "ayudará en el llano" y que es "experto en pruebas" en las que se encontrarán "fuertes vientos" para echarles una mano "en el tema de los abanicos". "La idea es fortalecer el equipo, y eso es lo que hicimos. Espero que nos acompañen en buena forma", remarcó.