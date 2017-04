Nairo Quintana: "He dado un paso más en madurez, es momento de hacer Giro y Tour"

Etiquetas

El ciclista colombiano Nairo Quintana (Movistar Team) considera que ha dado "un paso más en madurez" respecto al año pasado y que ahora es el momento de hacer con garantías el Giro de Italia y Tour de Francia con el objetivo de lograr el doblete, aunque este "reto" quedará supeditado a cómo le vaya en la 'corsa rosa' en un recorrido pensado para los escaladores y donde encaja muy bien.

"Siento que este año he dado un paso más en madurez, de resistencia en el cuerpo. Por eso creo que es el momento de hacer el reto Giro y Tour, cuando el físico tiene una buena condición. Otros corredores lo intentan, pero cuando están ya en la fase final de su carrera", comentó Quintana en una entrevista facilitada este jueves por su equipo.

El sudamericano reiteró que tiene ganar las dos carreras en la cabeza. "Voy tranquilo porque el entrenamiento y la condición física están bien y creo que saliendo bien del Giro estaré en buenas condiciones para el Tour. Esperaremos a cómo acabe en Italia para decidir cómo preparo el mes hasta el Tour", matizó.

Y es que tiene por delante "un gran reto". "Nunca habíamos hecho esta apuesta, pero pensamos que estamos en el camino correcto, con el entrenamiento adecuado para llegar en condiciones a las dos. Me da confianza la experiencia previa en correr dos grandes en el mismo año. No las he ganado, pero he visto que he estado cerca o en el podio en ambas", comentó.

Además, este inicio de 2017 está siendo "muy bueno" para él, con triunfos en la Tirreno-Adriático y la Volta a la Comunitat Valenciana. "He conseguido dos vueltas y una etapa en cada una de ellas y mi rendimiento y del equipo ha sido muy satisfactorio. Hasta ahora el balance es buenísimo y esperamos seguir con esta racha, no solo personal sino de equipo, porque lo que estamos haciendo este año es muy grande y será difícil de superar en el futuro", auguró.

AL GIRO CON 19 DÍAS DE COMPETICIÓN

Preguntado por su aproximación al Giro y la preparación, Quintana subrayó que los 19 días de competición que lleva son "suficientes". "Me siento bien, sobre todo sabiendo que después el Giro tenemos el gran objetivo que es el Tour. No nos podemos pasar tampoco de días de competición y se trata de aprovechar el nivel físico que hemos conseguido entrenando y que es muy bueno", celebró.

"He cambiado también en el ciclo de carreras que hacía al inicio, y que esta vez me ha permitido regresar antes a Colombia para entrenar más tiempo allí y preparar el Giro. He descansado bien y he cogido aire para estas dos grandes que nos vienen. Hemos hecho también un poco más de entrenamientos contrarreloj sabiendo que en el Giro tenemos una crono bastante larga", puntualizó.

Además, el Giro de Italia es para el colombiano "una de las carreras más bonitas" del año. "Es un poco particular, muy emocionante, con mucha afición. Y además he ganado una edición y eso hace que le tenga un especial cariño. Este año mucho más, con la celebración de la edición centenaria, que hace que todavía tenga mucha más atracción hacia esta carrera", señaló Quintana, ganador del Giro 2014.

En cuanto a sus rivales, lamentó la baja de Fabio Aru (Astan) pero destacó el nivel del resto de aspirantes. "El máximo rival es Nibali. Es su carrera, en casa, el Giro del Centenario. Seguro que llega a un muy buen nivel y con un equipo que corre por primera vez y que seguro tiene muchas ganas. Los otros favoritos todos tienen un gran nivel, un perfil parecido y no podemos olvidar a ninguno", comentó sobre Pinot, Kruijswijk o Mikel Landa junto a los hermanos Yates.

"Es un recorrido muy exigente, muy duro. Destaco sobre todo la última semana por la cantidad de subida que hay. Fui a reconocer hace unos meses algunas etapas de la última semana como Piancavallo o Asiago con la subida previa a Monte Grappa, que seguro que van a hacer estragos en muchas piernas. Y también el Blockhaus o la crono de Foligno", desveló en cuanto al recorrido.