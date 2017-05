Nibali: "Llego con prudencia al Giro, pero quiero estar en el podio"

Etiquetas

El ciclista italiano Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) llega con "prudencia" a la 100ª edición del Giro de Italia que comienza este sábado y donde defiende título, sensato ante la dificultad que entraña la 'grande' italiana, aunque no duda en afirmar que su "expectativa" es estar en el podio de Milán.

"Me encuentro bien. Estoy deseando que empiece la edición 100 del Giro de Italia. Mis expectativas son conocidas: quiero estar en el podio. No es fácil estar en el último escalón así que, si no es posible ganar el Giro de nuevo, lucharé por la segunda o tercer plaza", afirmó el campeón en 2016, en la primera rueda de prensa oficial antes del pistoletazo de salida en Alghero.

Nibali, ganador del Tour de Croacia el mes pasado como mejor actuación este año, se refirió al recorrido del Giro. "Será un duro desafío con sorpresas. Mauro Vegni (director de carrera) ha hecho una ronda más difícil incluso que en ediciones anteriores. Además tendré el placer de tener dos etapas en mi casa (Sicilia) lo cual me alegra y también por mi familia y aficionados", indicó.

"La etapa cuatro al monte Etna tiene 4.000 metros de diferencia en altitud y después vienen etapas complicadas. Veremos en el Etna cómo estoy y cómo están mis rivales. Es un ascenso distinto al de hace seis años. Esta vez es más duro y viene después de un día de descanso. Llego con prudencia al Giro y espero ser consistente", finalizó.