El PP augura que el carril-bici de Sagasta será un "caos" circulatorio y acusa a ZEC de crear un problema

El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Jorge Azcón, ha augurado que el proyecto de carril-bici bidireccional en el paseo de Sagasta será un "caos" circulatorio porque se suprimirá el tráfico de vehículos privados en el tramo entre las calles Lagasca y Goya, que se limitaría al autobús, taxi y residentes, y ha acusado al equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) de crear un problema donde no lo había.

Esta propuesta de carril-bici tiene varios tramos. El primero partiría de la plaza de Paraíso hasta la calle León XIII por la acera de los impares (El Corte Inglés) y los tres carriles de circulación se quedaría en dos. Luego seguiría por la acera de los pares (Confederación Hidrográfica del Ebro) hasta el cruce con la avenida Goya que dejaría uno de los dos carriles para uso exclusivo de autobús, taxi y residentes y el otro para el carril-bici.

El otro tramo, el carril-bici iría desde Goya hasta el paseo de Cuéllar por el bulevar central y se respetarían los dos carriles de circulación de cada lado.

"Crean un problema donde no lo había en paseo Sagasta, donde las cosas funcionan razonablemente bien", ha observado Azcón y tras preguntar "quién estaba pidiendo un cambio en la movilidad de Sagasta" ha señalado que "nadie".

Por ello ha criticado que ZEC "no quiere la opinión de la gente y esta reforma solo la ha consultado con sus círculos sin un proceso de participación ciudadana y sin consultar a las Juntas de Distrito", para añadir que el equipo de gobierno "ha decidido que lo mejor es crear un caos de circulación".

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha explicado que el PP "tiene la sensación de que la reforma contra todo el mundo en el paseo de la Constitución --con la creación de un carril-bici-- será una broma al lado de lo que será en Sagasta".

Además, ha alertado de que el equipo de gobierno "no ha pedido informes jurídicos" y ha contado que la Policía Local "no ha sido informada porque había conocido este proyecto media hora antes de entrar a la reunión con los grupos municipales" de este miércoles en el que se dio a conocer esta propuesta del área de Movilidad.

"El PP no está de acuerdo con la reforma de Sagasta" ha reiterado Azcón, para avanzar que los presidentes de las juntas de distrito del PP harán el trabajo que no ha hecho el alcalde Santisteve" en el sentido de que "consultarán a los vecinos de Sagasta si quieren que se haga algo, pero no estarán del lado de los que quieren crear problemas donde no los había".

Asimismo, ha reclamado conocer cuántos ciclistas van a pasar por este futuro carril-bici y ha preguntado "si hay algún informe de los flujos de ciclistas".

Azcón ha abundado en que el PP "defiende a los ciclistas, pero no contra todos los demás actores de la movilidad y de los peatones" por lo que ha pedido estudiar el fomento del uso de la bici, "pero no en contra del resto de la movilidad".