Ponle Freno lanza la campaña #MetroyMedio ante la necesidad de extremar precauciones entre ciclistas y conductores

Ponle Freno, la plataforma por la seguridad vial impulsada por Altresmedia en 2008, ha lanzado una nueva campaña dirigida a extremar las precauciones entre ciclistas y conductores y hacer hincapié en respectar la distancia mínima de un metro y medio en los adelantamientos a bicicletas, según informa en un comunicado.

Desde este miércoles, 17 de mayo, todos los canales de Atresmedia TV (Antena 3, laSexta, Neox, Nova, Mega y Atreseries) arrancan la campaña con el estreno de un spot que lleva por el lema '#MetroyMedio, la distancia entre un coche y cualquier ciclista'.

El lanzamiento de esta nueva campaña se produce tras los recientes acontecimientos y ante el incremento de siniestros que se están registrando, según sus responsables que recuerdan que un informe de hace un año del Centro de Estudios PONLE FRENO-AXA de Seguridad Vial ya alertaba de este aumento. Así, señala que los accidentes con ciclistas habían experimentado un ascenso continuado, pasando de 2.964 en 2008 a 5.806 en 2013.

Para reforzar las precauciones, ponlefreno.com habilitará una zona específica con la información de la campaña y también ofrece una mapa de las zonas señalizadas para tramos frecuentados por ciclistas, consejos de profesionales y un decálogo para una convivencia más segura entre conductores y ciclistas.

Entre las recomendaciones para los conductores sobre las normas recogidas en el Reglamento General de Circulación la campaña destaca: para adelantar a un ciclista la distancia lateral mínima es de 1,5 metros; en vías frecuentadas por ciclistas se debe moderar la velocidad, especialmente en los tramos con pendientes y curvas; en los carriles urbanos reservados a ciclistas la velocidad máxima es de 30 km/h; en los descensos prolongados y con curvas los ciclistas pueden utilizar toda la anchura del carril; y no se puede adelantar si de frente viene uno o varios ciclistas.

Del mismo modo, con respecto a los ciclistas, señala que: en zonas con curvas ciegas se debe circular en paralelo en fila de a uno; no se puede cruzar montado en bici por los pasos de peatones, ni por la acerca, ni en las zonas peatonales; circular en paralelo es un derecho, no una obligación; se debe prestar atención al amanecer y al ocaso, y es obligatorio llevar una luz blanca delante y roja fija detrás con alguna prenda reflectante; en autovía sólo se puede circular por el arcén sólo los mayores de 14 años y en autopista no se puede circular en ningún caso; está prohibido y es muy peligroso circular con auriculares; la velocidad máxima en bicicleta es 40 km/h; y, finalmente, el casco es un elemento de seguridad vital y es obligatorio en carretera.