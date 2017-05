Quintana: "Estamos convencidos de que podemos luchar por el triunfo"

Etiquetas

El ciclista colombiano Nairo Quintana (Movistar) ha asegurado este lunes que está "convencido" de que podrán luchar por el triunfo en el Giro de Italia gracias al equipo y a tomar la iniciativa en las etapas de montaña que quedan en esta última semana, aunque ha comentado que ve muy fuerte al líder, Tom Dumoulin (Sunweb), y capaz de aguantar el pulso.

"Por nuestra parte tenemos un gran equipo y confiamos en ello para luchar por el triunfo. Estamos convencidos de que podemos hacerlo. Es verdad que normalmente siempre estoy muy bien en la tercera semana. Espero que la caída de ayer no me lastre porque estaba en un gran estado físico. En teoría, se me tiene que dar bien esta tercera semana", señaló en rueda de prensa.

Quintana, mejorando de las molestias de la caída del domingo, aseguró que solo fue un susto. "Tengo un par de golpes, pero creo que no va a afectar a mi rendimiento. Dumoulin tuvo ayer un gesto muy bonito cuando mandó esperar. Es verdad que seguramente hubiéramos entrado en el grupo gracias al equipo, pero nos hubiera costado más esfuerzo. Fue un gesto de todo un caballero y lo agradecemos mucho", comentó sobre el buen detalle del líder.

"Está demostrando que está en un gran forma y de momento no ha mostrado ninguna debilidad. En Oropa nos dejó a todos los escaladores atrás. Ahora habrá que ver si mantiene la regularidad en las subidas que vienen, que son bastante largas. Nuestra esperanza es que baje un poco en esta tercera semana y que nosotros vayamos mejor al ser etapas con más de un puerto", comentó sobre el estado de Dumoulin en carrera.

Además, negó que para él sea una sorpresa ver al holandés liderando la general. "Ya le vimos hace dos años en la Vuelta una actuación similar. Ponerse de líder tras una contrarreloj larga y después estar con los mejores escaladores en las subidas. Sólo le vimos reventar el último día en una gran montaña. Aquí hemos tenido ya puertos de mucha entidad y se ha defendido muy bien. Para mí la sorpresa no que esté ahí, sino cómo esta andando, mucho más de lo previsto", matizó.

De cara al etapón de este martes, tras esta jornada de descanso, con el Mortirolo, Stelvio y Umbrailpass, señaló que la estrategia dependerá de cómo arranque la etapa. "Seguramente muchos equipos querrán filtrar a gente por delante y nosotros también tendremos que estar ahí. Pero esperamos tomar diferencias aunque no sea un final en alto. Es verdad que los rivales también tienen mucha destreza bajando, pero aún así vamos a intentar hacerlo bien e intentar sacar tiempo", comentó.

"No tengo más miedo en las bajadas por la caída de ayer, nunca hemos tenido problemas en los descensos. Seguro que hay gente que lo intenta bajando, pero creo que las diferencias estos días se van a hacer en las subidas. Mañana es una etapa muy, muy dura en la que seguramente se puede pagar también el desgaste de lo que va de Giro", señaló el colombiano.

Pese al final en descenso, el paso por los tres colosos será clave para medir las fuerzas de líder y aspirantes. "Para mi sería bueno que fuera una etapa de mucho castigo, pero también hay que pensar que por delante aún habrá etapas que, aunque no lo parezca, pueden hacer más daño y todavía más diferencias", comentó el colombiano, que fue el más combativo el sábado en Oropa.

"En teoría, estamos detrás de él cuatro o cinco corredores que pueden ganar el Giro y a los que nos vienen mejor estas etapas. ¿Una alianza contra él? Eso solo se dará dependiendo de cómo vaya la carrera y de los intereses de cada uno", argumentó sobre la siguiente etapa.