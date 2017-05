Quintana: "Hay más líderes de equipo de lo habitual"

Etiquetas

El ciclista colombiano Nairo Quintana (Movistar Team) destacó la "competitividad" del inminente Giro de Italia, donde parte como favorito en su objetivo de pelear por la 'grande' italiana y después por el Tour de Francia, resaltando la presencia de "más líderes de equipo de lo habitual".

"Hay más líderes de equipo de lo habitual, lo que cambia la dinámica de la carrera. En la cuarta etapa en el Etna tendremos ya una idea de lo que se espera, aunque la semana decisiva será la última y espero el mejor resultado posible", afirmó en la rueda de prensa oficial previa a la salida en Alghero.

El líder del Movistar se refirió a su apuesta por el doblete. "No sé si es posible ganar el Giro y el Tour el mismo año. Es el primer año que lo voy a intentar. Primero tengo que ganar el Giro. Tengo buenos recuerdos de mi primera participación porque gané y no me podía perder esta edición especial, el centenario del Giro, es histórica", indicó.

"Tenemos un equipo con el que esperamos no tener problemas. Poco a poco iremos viendo cómo se mueve la carrera pero hay rivales que también van a estar muy bien, que están muy fuertes y que también quieren ganar la carrera", añadió.

Quintana destacó a dos por encima del resto Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) o Steven Kruijswijk (LottoNL-Jumbo). "Kruijswijk es un corredor que está fuerte que ha hecho muchas veces esta carrera y ha estado cerca. Ha vestido el maillot y junto con Nibali son corredores para tener en cuenta y que tendrán que aportar el movimiento de la carrera", afirmó.

"Estoy en buena condición. Estamos en el país de Nibali, siempre se le ha dado bien y está muy fuerte. No sería un fracaso (no ganar). Un Giro es muy duro, es el centenario con muchos líderes y hay una competitividad muy alta. Estar en el podio no es un fracaso. Va a ser un Giro bastante combatido y de mucha presión", finalizó.