Quintana: "Sé que puedo tener un día bueno y podría pasar cualquier cosa"

El ciclista colombiano Nairo Quintana (Movistar Team) aseguró este lunes que está convencido de que puede tener un "día bueno" en este Tour de Francia, en el que está octavo a 2:13 del líder Chris Froome (Sky), y que si esa gran etapa llega en una jornada clave puede pasar "cualquier cosa", dejando claro que no se ve "demasiado" lejos del británico pese a ceder este domingo 1:15.

"Puede ser que Froome esté a un nivel ligeramente inferior a otros años y que las fuerzas estén más parejas. El tiempo al que estoy tampoco es demasiado. Si tengo un buen día es posible que pueda recuperar algo. Sé que puedo tener un día bueno y ese día podría pasar cualquier cosa", afirmó Quintana en rueda de prensa en la primera jornada de descanso del Tour.

El colombiano recordó que es la primera vez que hace Giro de Italia y Tour de Francia y que en ambas citas se va muy rápido. "Ahora no es mi mejor momento pero espero tener algún día brillante. Traigo bastantes días de competición, pero sé que puedo tener algún día brillante y espero que me coja en una buena etapa", reiteró.

Además, negó lamentar haber apostado por hacer este duro doblete en un mismo año. De momento hizo segundo en el Giro, y ahora aboga por seguir en la lucha por la ronda gala. "No me arrepiento, está claro que es una apuesta que haces y es algo diferente. Nos quedan muchas cosas por aprender y muchas cosas que te quedan de lo que ha pasado, siempre para mejorar", reconoció.

"Ahora es más el querer que el poder, pero seguimos en la lucha y rodando, tratando de seguir recuperando. Hemos cedido tiempo por falta de fuerzas, no nos vamos a engañar, pero queda bastante Tour y no perdemos la ilusión de poder hacer buenas cosas", se sinceró el colombiano. "Me siento bien pero los vatios son menos de los que habíamos pensado que saldrían y no lo preveíamos. Las fuerzas son las fuerzas", añadió.

En cuanto a la etapa del domingo, en la que se cayeron, entre otros, y abandonaron Geraint Thomas (Sky) y Richie Porte (BMC), confesó que pasó "miedo en las bajadas". "Evité una caída que podía ser de las más duras de mi carrera. Cuando cayó Majka no tenía por dónde librarlo y pude saltar por encima, no sé cómo. Cuando termina el día reflexioné y con esto, con lo que pude evitar, ya estoy agradecido", señaló sobre esa acción en la que la pericia le ayudó a evitar irse al suelo.

"Está claro que la baja de Alejandro (Valverde) la hemos acusado, ha sido una ausencia muy grande para nosotros. Lo hemos echado en falta en muchas etapas y también estratégicamente. Su ausencia hace que todos tengamos que trabajar todavía un poco más", comentó tras la baja del murciano, que debía de ser su 'guardaespaldas'.

Por otro lado, lamentó la retirada del italiano Adriano Malori, propiciada por no tener nivel competitivo tras dejar atrás las graves secuelas de la caída sufrida en el Tour de San Luis de enero de 2016 que le produjo lesiones neurológicas. "Es muy difícil ver que un compañero deja la bici y el equipo, pero a la vez siento mucha alegría por saber que lo tenemos vivo", expresó.