Simon Yates (Orica) gana la cuarta etapa y asalta el liderato en el Tour de Romandía

El ciclista británico de Orica Simon Yates se ha hecho con la cuarta etapa del Tour de Romandía, de 163,5 kilómetros con salida en Domidier y llegada en Leysin, y logró además asaltar el liderato de la clásica de primavera dejando detrás al australiano Richie Porte (BMC Racing) en el sprint final.

Yates, que se había marchado con un grupo de escapados a falta de 20 kilómetros para la entrada en meta, se mantuvo firme en los últimos compases de la etapa y respondió al ataque final de Porte con tranquilidad. El australiano se movió en el pelotón en la última ascensión de la jornada y, tras no encontrar respuesta por parte de los favoritos, se fue en solitario buscando conectar con cabeza de carrera.

En la decisiva subida a Leysin, de cuatro kilómetros de duración al 7,2%, fueron muchos los favoritos que no se encontraron finos. Uno de ellos fue el vigente campeón del Tour de Francia, Chris Froome (Sky), que se vio claramente superado por Porte.

El de BMC no esperó a que se desataran las hostilidades en el pelotón y, en solitario, marchó adelante para alcanzar al grupo de Yates, en el que se encontraban también Teejay Van Garderen (BMC Racing), Emmanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe) o el líder hasta este sábado, el italiano Fabio Felline (Trek Segafredo). A falta de tres kilómetros, neutralizó la diferencia con cabeza de carrera y empezó a empujar para separarse de ellos.

Pero en esta ocasión no se quedó solo. Con él, se puso también a trabajar el británico Yates, que no quiso deshacerse de la ventaja que había obtenido con su valiente escapada. En los últimos metros, el de Orica se mostró más fresco y Porte acusó el esfuerzo de llegar a los líderes de la etapa. En el sprint, se impuso a su compañero de viaje y alzó los brazos al cielo para celebrar no solo la victoria de jornada, sino también estrenar el liderato.

Y es que Yates llegó con una ventaja de 1:02 con respecto a Felline, al tiempo que sacó 1:15 a Froome y el resto del pelotón de los favoritos. Con un tiempo acumulado de 16:50:35, el ciclista anglosajón saca 19 segundos a su más inmediato perseguidor, Richie Porte, y más de medio minuto con respecto al alemán Buchmann. Este domingo, tratará de defender ese liderato en la última jornada del Tour de Romandía, una contrarreloj individual de 17,88 kilómetros que se disputará en Lausana.

--CLASIFICACIONES.

-Etapa.

1. Simon Yates (GBR/Orica) 4.10:03.

2. Richie Porte (AUS/BMC Racing) m.t.

3. Emmanuel Buchmann (ALE/Bora-Hansgrohe) a 30.

4. Tejay Van Garderen (USA/BMC Racing) a 43.

5. Rigoberto Urán (COL/Cannondale) a 52.

-General.

1. Simon Yates (GBR/Orica) 16.50:35.

2. Richie Porte (AUS/BMC Racing) a 19.

3. Emmanuel Buchmann (ALE/Bora-Hansgrohe) a 38.

4. Fabio Felline (ITA/Trek Segafredo) a 44.

5. Primoz Roglic (SLO/LottoNL) a 53.