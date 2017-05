Unzué: "Valverde tiene esa santa virtud de convertir cualquier carrera en un objetivo"

Etiquetas

El director del Movistar Team, Eusebio Unzué, destacó este jueves la "versatilidad" con la que cuenta su corredor Alejandro Valverde, dado el "letal" nivel de efectividad que está demostrando en el inicio de la presente temporada, al hacer balance de su palmarés, a sus 37 años, capaz de "convertir cualquier carrera en un objetivo".

"Alejandro es diferente, hacer de todas las especialidades de este deporte, ser un crack en todas ellas. Lo único que le queda para terminar ese brillante palmarés sería un Mundial, que yo creo que esa carrera está en deuda con él después de haberse quedado tantas veces a las puertas de conseguirla. Él se podría haber convertido en un ciclista de Clásicas, pero habría dejado de haber ganado carreras de una semana, una Vuelta, ni los podios que ha conseguido, sus números son realmente bestiales. Tiene muchas más cosas que tener en cuenta, porque le salen rivales por todos lados", declaró Unzué en un acto homenaje de Telefónica a Alejandro Valverde y su equipo.

Unzué quiso resaltar las virtudes de Valverde a lo largo de toda su carrera, lo "facilitador y colaborador" que ha sido en todo momento, llegando a incluirle como "uno de los grandes" del ciclismo nacional e incluso a calificarle casi de "mito" dentro del deporte de la bicicleta, superando a algunos nombres ilustres del mismo como Eddie Merchx, en cuanto a número de podios conseguidos.

"Es uno de los grandes. En este país no es fácil porque le han precedido gente que han marcado historia en este deporte, vencedores de grandes vueltas, clásicas y mundiales. No ha hecho más que consolidar que este deporte siempre ha estado en la élite mundial. He tenido la oportunidad de dirigirle estos 13 años y es un auténtico privilegio, los que compartimos tantos momentos difíciles a lo largo del año, no os podéis imaginar lo fácil que es y lo colaborador y facilitador siempre, ocurra lo que ocurra. Tiene esa santa virtud de convertir cualquier carrera en un objetivo, el hecho de poder ir a cualquier carrera con la tranquilidad de tener un gran líder, porque él luego lo demuestra, donde no gana está muy cerquita", prosiguió.

Además, quiso hacer hincapié en los logros que está consiguiendo Valverde a sus 37 años y el "sentido de admiración" que le llega de "todos lados" esta temporada sobre todo, tal y como afirmaba el ciclista de Las Lumbreras, que respira "respeto" por parte de sus compañeros de pelotón.

"Todavía te choca un poco más que con 37 años, comienzas las temporadas creyendo que empieza su declive y en vez de iniciarse, es todo lo contrario, como si su experiencia o tranquilidad, que le ayuda a disfrutar de este deporte y a no obsesionarse tanto con ganar, quitarse presión para entrar en los mitos de este deporte. Nadie mejor que ellos conocen la dificultad que tiene conseguir estas cosas, luego cómo lo hace, a sus años y con esas formas con las que todo consigue y lo respetuoso que ha sido siempre con ellos, pues el volumen y la dimensión de lo que consigue hace que se le dé a todo más importancia a lo que consigue y sobre todo hacia su gran figura", afirmó.

OPTIMISTA CON LAS OPCIONES DE QUINTANA EN EL GIRO

En cuanto al inicio del Giro de Italia, que arranca en Cerdeña este viernes, el directo del equipo español afirma que es "complicado" no darle la condición de favorito a su corredor Nairo Quintana, dado su "histórico" y su "facultad" para sacar ventaja en las etapas de montaña, aunque apunta que hay corredores capaces de ponérselo realmente difícil.

"En la nómina de corredores del Giro hay nombres importantes, la orografía italiana es impredecible y casi todos los días pasan cosas. Al final son claves las cinco o seis etapas de montaña. Llega bien, el equipo también y ahora es tiempo de ver si puede con los rivales. En el ciclismo moderno, cada carrera que se corre alguien acaba saliendo como la sorpresa del Giro, lo que sí creo es que va a ser un Giro espectacular, esa mezcla de corredores de parecidas características, la dimensión que le da el centenario de la carrera, veo que los corredores se lo toman de una manera diferente este año y espero que nosotros tengamos la culpa de una buena diversión y nos volvamos con el objetivo a casa", admitió.

Por otro lado, corroboró la figura de Nairo Quintana como líder principal para afrontar el Tour de Francia. "Por encima de todo, buscaremos lo mejor para el equipo y con el estado en el que se encuentra, nada se puede descartar, pero la idea inicial es respetar las condiciones de Nairo que sigue creciendo cada año y esperar que llegue el momento, máxime el reto que empieza mañana, veremos cómo termina la carrera. Creemos que tendrá tiempo suficiente para recuperar antes del Tour pero no dejaremos de tener la suerte de afrontarlo con dos grandes líderes y si no pasan cosas raras, nuestro líder en la línea de salida será Nairo", valoró.

Finalmente, aseguró que el futuro del ciclismo español goza de "buena salud", algo que califica de "tranquilizador", haciendo gala de diferentes nombres como Marc Soler, Miquel Landa, Rubén Fernández, Jesús Herrada o Enric Más, entre otros.

"La salud del futuro del ciclismo español la veo muy bien, en esa tónica habitual de no aparecer grandes talentos a edad temprana, pero van creciendo conforme van desarrollándose y cumpliendo años para terminar siendo los grandes corredores que han sido. Es tranquilizador. Es difícil sustituir a los actuales, por lo que han sido y son, pero viene una nueva generación sólida y prometedora", concluyó.