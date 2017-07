Urán: "Pensaba que me estaban vacilando cuando me han dicho que he ganado"

Etiquetas

El ciclista colombiano Rigoberto Urán (Cannondale) se ha mostrado muy contento tras adjudicarse la novena etapa del Tour de Francia, que transcurría este domingo entre Nantua y Chambéry, y ha reconocido sorprendido que pensaba que le estaban "vacilando" cuando le han comunicado la victoria, que se ha decidido en la 'foto finish' al llegar a la par con el francés Warren Barguil (Sunweb).

"Aún no me creo que sea real. Estaba pasando el control cuando me han dicho que he ganado. Pensaba que me estaban vacilando. Ha sido una gran sorpresa para mí porque al caer Richie Porte (BMC Racing) Daniel Martin (Quik Step) dio en mi cambio, lo rompió y tuve que hacer toda la bajada con el cambio roto. Sólo pensaba en salvar el día. Al hacer el sprint pensé que Barguil había ganado y que había podido salvar la etapa", declaró Urán a la organización al término de la etapa.

El colombiano se mostró muy satisfecho por el triunfo en la etapa "reina" del Tour. "Para mí ganar la etapa es algo que me da muchísima felicidad y estoy muy contento ganar en un día que ha sido muy complicado", añadió.

Tras la victoria, el ciclista sudamericano reconoció estar "contento" por situarse cuarto en la general a 55 segundos de Chris Froome (Sky), líder actual, y también quiso ser precavido. "Estoy contento por poder avanzar algunas posiciones en la clasificación general, pero queda mucho Tour y puede haber sorpresas todos los días. Es un buen momento, para mí y para mi equipo ha sido un grandioso día", concluyó.