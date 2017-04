Valverde: "La Flecha Valona es una carrera a la que le tengo cogida la medida"

Etiquetas

El ciclista español Alejandro Valverde (Movistar Team) aseguró que tiene "cogida la medida" a la clásica Flecha Valona tras alcanzar este miércoles su cuarto triunfo consecutivo, el quinto sumando el conseguido en 2006, "una victoria de confianza y fuerza" lograda gracias a su "gran condición física" y que supone "un récord difícil de batir".

"Ha sido una victoria de confianza, de fuerza y de tener a un gran equipo a mi lado. Tenía respeto por los rivales, pero sabía que estaba en una gran condición física y que tenía que aprovecharla", indicó en la meta el ciclista murciano, quien con cinco títulos en la prestigiosa carrera belga reconoce que ya le tiene "cogida la medida".

"Estábamos convencidos y el equipo ha estado trabajando desde el kilómetro cero para llegar juntos al final. En los últimos cincuenta kilómetros ha habido muchos ataques de Quick Step o BMC, pero también nos hemos beneficiado de la colaboración de Orica, que también ha tirado mucho", mencionó 'El Bala' tras firmar un espectacular tramo final en el muro de Huy.

Como marca la tradición, la Flecha Valona volvió a decidirse en sus metros finales, donde el jefe de filas de Movistar Team estuvo bien escoltado por sus compañeros ante la amenaza del luxemburgués Bob Jungels. "Me han colocado muy bien Rojas y Dani Moreno antes del último kilómetro y luego he cogido la cabeza antes de la doble curva porque quería tenerlo todo controlado y poder tomar la mejor trayectoria en las curvas finales", explicó.

"He salido a rueda de Gaudu y luego ya no me lo he pensado", continuó el de Las Lumbreras, para el que su cuarta victoria consecutiva "aunque parezca fácil, ha sido tan difícil" como sus anteriores triunfos. "No hay secretos: tienes que estar muy bien de forma y no tener ninguna duda cuando alguien arranca al final. Cuatro triunfos no los tenía nadie y ahora con cinco será un record difícil de batir", subrayó.

Por último, Valverde no quiso adelantar si participará en también en La Lieja, una de las tres carreras que conforman las denominadas 'Clásicas de las Ardenas' junto a la propia Flecha Valona y la Amstel Gold Race. "El domingo veremos. Es una carrera que me gusta mucho también y he ganado tres veces. Estoy en un gran estado de forma, pero de momento toca disfrutar de esta quinta victoria", finalizó.